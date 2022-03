Cuando de género se trata, el español marca masculino o femenino, pero el lenguaje inclusivo viene a mostrarnos otras formas posibles.

Suele decirse que “aunque una rosa cambie de nombre, su perfume siempre será el mismo”. Esta frase ilustra a la perfección uno de los grandes temas del lenguaje y su relación con el mundo: ¿la manera como nombramos las cosas crea el mundo, o acaso la realidad que nos rodea existe más allá de cómo hablamos? Sin duda, hablar de lenguaje nos arroja a la dimensión de lo social, a cómo la especie humana construye su vínculo con el mundo… Como se sabe, los pueblos inuit, de América del Norte, tienen más de cuarenta maneras para nombrar la nieve. En cambio aquí en México tenemos apenas un puñado (nieve, aguanieve, escarcha), mientras que algunas sociedades del desierto ni siquiera tienen un término para referirse a ella, pero eso no quiere decir que no exista o no puedan imaginarla.

Definitivamente, el lenguaje, además de permitirnos comunicar lo que existe a nuestro alrededor, es un medio para proyectar ideas, sentimientos y voluntades. Con él, a través de la ciencia ficción o a partir del deseo de transformar la realidad, imaginamos mundos.

Design Education Background Wallpaper Graphic Art

Hablemos del lenguaje

El lenguaje es una construcción que nos permite hablar pero que también habla de quienes somos: como fenómeno cultural no es neutral, ya que pone en juego cuestiones sociales como el poder y la representatividad, lo que está permitido o lo que “es correcto” y quién puede hablar y quién no.

A lo largo de los contenidos que les compartiré a lo largo de estos días, vamos a hablar de lenguaje inclusivo para intentar entender por qué despierta posturas extremas de defensa y oposición, por qué la manera en que hablamos incide socialmente en ciertos grupos y, sobre todo, vamos a profundizar en este fenómeno lingüístico que está en boca de todes. ¿Cuál es tu postura acerca del Lenguaje inclusivo: crees que “arruina” o “deforma” el español o eres de quienes creen que es parte de una transformación que está permitiendo a muchas personas manifestar la forma en que se autoperciben? Más allá de tu postura, es imposible negar que el lenguaje inclusivo llegó aquí para quedarse.



