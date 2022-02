Oh sí, fue un chilango quien inventó la televisión a color. Su nombre es Guillermo González Camarena y esta es su historia.

El 21 de enero de 1963 se llevó a cabo la primera transmisión a color de la televisión mexicana, la cual se llevó a cabo en canal 5, fundado precisamente por uno de los inventores de la TV a colores: Guillermo González Camarena.

Demos un rápido vistazo por la vida de este geek chilango de mediados del siglo 20, responsable de que generaciones de mexicanos hayamos crecido viendo caricaturas y que cambió nuestra forma de ver el mundo a través de la pantalla chica.

XHGC

Todo chilango sabe que en el Canal 5 (o en la frecuencia en la que se encuentre ahora) pasan caricaturas, lo cual no es una casualidad, ya que ese canal fue creado en 1952 con el fin de transmitir programación infantil.

XHGC, como también conocen a ese canal los que vieron mucha televisión entre mediados de los 80 y finales de los 90, lleva esas siglas en honor a su creador: González Camarena (GC… no, no se llama así por el gato de antaño).

Este inventor, científico y loco que nació el 17 de febrero de 1917, hoy sería considerado un verdadero geek, ya que desde niño se construía sus propios juguetes electrónicos, en la adolescencia ya armaba radios de onda corta y de grande investigaba todo cuanto podía en temas de electrónica.

Adelantado (muuuy adelantado) a su tiempo

Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, pero desde los 15 años ya había construido su propio sistema de televisión con piezas de desecho que compró en Tepito y la Lagunilla.

En 1939, inventó algo que llamó “equipo cromoscópico para la televisión”, que era, en términos sencillos, el inicio de la televisión a color; para darse una idea de lo adelantado que estaba a sus tiempo, basta con saber que el primer canal de televisión de la Ciudad de México (el canal 4) inició transmisiones hasta agosto de 1950.

En 1946, el Gobierno le otorgó a González Camarena el permiso para crear un canal de TV experimental (XE1GC), y el 19 de agosto de ese año transmitió la primera señal en blanco y negro en México (ahí nomás) desde el baño de su casa, que se localizaba en la calle de Havre, en la colonia Juárez.

Desarrollador de tecnología

En 1951, este inventor chilango desarrolló un sistema de televisión de circuito cerrado con el que se transmitieron clases de anatomía desde la Escuela Nacional de Medicina para algunos doctores, las cuales fueron un éxito, pero señalaron que les hacía falta color para que fueran más claras. Así, unos años después, González Camarena hizo transmisiones a color en circuito cerrado para médicos mexicanos y hasta vendió su equipo a universidades de Estados Unidos.

En 1952, obtuvo el permiso para crear y transmitir su propio canal, el cual funcionaba con equipo desarrollado en México por su empresa, a la que llamó GonCam, y el 18 de agosto de ese año nació el Canal 5. Primero hubo programas infantiles en vivo y las caricaturas llegaron poco tiempo después. Por canal 5 pasaron diversos personajes de la televisión mexicana, desde Paco Malgesto hasta Chabelo.

La primera transmisión a color

Pero quizá el momento más importante de la entonces naciente televisión mexicana se vivió el 21 de enero de 1963, el día en que el canal 5 fue el primero que transmitió un programa a color en México, “Paraíso Infantil”, el cual era conducido por varios niños.

A través del canal 5, González Camarena también quiso llevar la alfabetización a diversas partes del país, por lo que impulsó un proyecto en el que se impartían clases (sí, clases) por las mañanas, al cual, con el tiempo, se le conoció como “telesecundaria” y que permaneció hasta inicios de los 80.

En esos años, la TV vía satélite apenas vivía sus inicios, por lo que otro de sus proyectos era llevar la señal de televisión a otras partes del País mediante repetidoras, y justamente regresando de la instalación de una de ellas, encontró la muerte en un accidente automovilístico en 1965.

En el mundo existían tres sistemas de TV a color: el europeo, el estadounidense y el mexicano, pero tras su muerte, el sistema “bicolor” que inventó, prácticamente desapareció, incluso en México.

Al infinito

Sin embargo, en 1979, la Nasa envió la nave espacial Voyager I al espacio para fotografiar a Júpiter, y como era muy difícil implantarle el sistema estadounidense de televisión (el cual, por cierto, es el que se adoptó en México), se eligió el de González Camarena para que el mundo viera por primera vez las imágenes de ese lejano planeta.

Y de González Camarena se podrían contar miles de cosas más, como que él prácticamente diseñó la manera en la que funciona el cuadrante de la radio de la Ciudad de México, que era admirador del arte, que cuando le decían “ingeniero” él contestaba “no me pongan apodos”, que fue de los que decidió que en México la TV debía tener un modelo comercial y no público como el de Europa o hasta que su obsesión por la tecnología surgió a partir de que vio un OVNI… pero no tenemos tanto espacio.

Así que mejor le deseamos feliz cumpleaños a la televisión a color. ¿Cuál crees que sea el momento más importante de la historia de la TV en México?

