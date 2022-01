¡Noticia de último momento! La Feria de Arte Material anunció sus nuevas fechas y sede. Aquí te contamos todos los detalles.

El volumen ocho de Material, una de las ferias de arte más esperadas de la ciudad dio a conocer su nueva sede y nuevas fechas, luego de recorrerse por la crisis sanitaria ocasionada por la variante Ómicron. La feria dejará el Frontón México (y con ello la ya icónica estructura diseñada por la oficina de arquitectura APRDELESP) para hacer de una fábrica histórica de textiles su nuevo hogar.

El cambio tendrá como ventaja amplios espacios interiores y exteriores, además de una ubicación privilegiada en el hermoso barrio de Santa María la Ribera. Cabe destacar que además de contar con atracciones como el Kiosko de Morisco y el Museo Universitario del Chopo, o restaurantes como María Ciento 38, dicho barrio es hogar de innumerables artistas y organizaciones culturales, como por ejemplo, la sede chilanga de Fundación Casa Wabi , o el laboratorio artístico, conceptual y lingüístico Estudio Marte 221, por lo que no puede ser más adecuado para albergar la feria, que si bien ya no se llevará a cabo en el marco de la #SemanaDelArte (junto a otras iniciativas como Zona Maco y Salón Acme), sí se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo. Otra ventaja del cambio es que en esa época la ciudad deleitará a los visitantes con su clima perfecto y fotogénicas jacarandas.

Cambio de fecha y sede

La octava edición de Material promete un programa especial en colaboración con muchas galerías locales, entre las que destaca Kurimanzutto. El programa también incluirá a los seleccionados para formar parte de la primera generación (2021-2021) de la iniciativa Proyectos, que busca apoyar el arte contemporáneo en México. Los seleccionados son: Salón Silicón, Deslave, Save the artist, Chépiri, Janet40, La Cresta, Lolia Pank, Yope Projects Space, e Interior 2.1. Además de charlas, conferencias, performances y master classes. Y es que si algo ha demostrado Material es resiliencia; en 2021 no se llevó a cabo por la pandemia, pero sí celebró Estación Material en volumen 1 en la fábrica de Cerámica Suro en Guadalajara. Dicha iniciativa contó con expositores como Arróniz, Chérpiri, House of Gaga, Galería Karen Huber, Fundación Olga y Rufino Tamayo y Galería Enrique Guerrero, por mencionar algunos.

Mientras se da a conocer el programa oficial del volumen ocho de Material Art Fair te sugerimos seguirlos en redes sociales.

Feria de Arte Material

¿Dónde? Sabino 369, Sta María de la Ribera

¿Cuándo? 28 de abril al 1 de mayo

¿Cuánto? Por anunciarse