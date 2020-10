Ed Vill buscar provocar montones de sonrisas con su trabajo, ser un indicador de cosas positivas y un referente del diseño aplicado.

Vía: J. C. GUINTO

Ed Vill dice que el mundo está repleto de cosas horribles y que, si puede ayudar a que ocurran más sonrisas, será feliz.

Nació en Caracas, Venezuela, el 13 de octubre de 1979. En la infancia fue educado por la televisión y veía el mundo como un lugar inmenso para recorrerlo y apreciarlo. Su cama fue diseñada para guardar todos los VHS que grabó en su niñez y adolescencia, además de pósteres y discos.

“Mi armario queda justo debajo de mi cama —apunta—, en un cajón que sale mágicamente. ¡Todavía existe!”.

Ed Vill

De pequeño le gustaba conectar su imaginación con una línea sobre el papel. Un dibujo es la representación gráfica de una idea, señala, así que tener ideas y plasmarlas le resultaba sumamente divertido.

A los 12 años inventó superhéroes, que eran sus amigos de la escuela combatiendo el crimen. Era una serie, y todos los días hacía una viñeta. Piensa que la posibilidad de crear mundos es suficiente inspiración para dibujar hasta cansarse. Le encantan las sensaciones y hablar de ellas.

¿Cuál es tu personaje favorito de las caricaturas?

Lo que más ha influido en él han sido sus viajes. En su lugar de trabajo hay una ventana por la que se ve el cielo y sus cambios de color a medida que avanza el día. Le gusta el rock and roll, ha tocado en varios lugares, ha grabado discos. También le gusta la fotografía.

Llegó a México por necesidad: como muchos venezolanos de su generación, tuvo que salir en busca de una nueva oportunidad.

“El chance de trabajar en mi área era un sueño imposible —comenta Ed Vill—, así que sólo quedaba hacer maletas e irme. Aquí recomencé, por eso me gusta, porque tiene un millón de oportunidades para todos. El trabajo es bien apreciado y he tenido la suerte de encontrarme con gente maravillosa”.

Ahora imparte talleres de creación de personajes: dibujos que conectan con el público, que tienen alma y corazón. Los procesos creativos no sólo son para quienes quieren usar un lápiz.

“Fue mi plan para viajar hasta aquí y es lo que me ha mantenido vigente —menciona—. Mi experiencia ha sido interesante: se me ha hecho difícil porque en México se cree que las caricaturas son para niños, y no existe nada más lejos de la realidad. La universalidad de un dibujo es algo que todos deberían saber hacer. Enseño desde cero y los resultados son alucinantes”.

¿Cómo diseñarías una máquina del tiempo?

ILUSTRACIONES CORTESÍA ED VILL

Cómo crea el ilustrador y diseñador Ed Vill

“Casi todo el dibujo lo hago en mi cabeza. Tengo trozos de papel aislados y dibujo a lápiz un buen rato, sin remarcar tanto y trazando una y otra vez el mismo recorrido. Eso hace que mi cerebro se familiarice con el dibujo”, dice Ed Vill.

“A veces lo termino a lápiz, otras veces le tomo una foto y lo importo al iPad para ilustrarlo. Siempre uso las dos herramientas, análoga y digital. Siento que eso le da vida al producto final”.

¿Cómo harías un flyer para promover visitas a la tumba de Johnny Ramone?

Un estilo divertido

Una de las actividades principales del ilustrador es repasar sus ideas, concentrarse y no interrumpir el flujo de las imágenes. Además, comparte sus conocimientos con otros ilustradores, artistas y creativos que toman sus cursos en línea.

Procreate es el nombre de un workshop remoto que Ed Vill imparte para ayudar a sus talleristas a crear personajes, desarrollar procesos divertidos y conocer nuevas herramientas de trabajo. Pregunta por sus próximos cursos.

INSTAGRAM: @EDVILL