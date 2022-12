Empezar la adultez es una etapa chida que le permite a las personas de entre los 20 y 30 años poder tomar sus propias decisiones, emprender proyectos personales y cotorrear cuánto desean ¿El problema? Tener que chambear y tener más responsabilidades.

Las circunstancias actuales como la post-pandemia y la modificación de los esquemas laborales bajo los que trabaja la banda de esta época, como las jornadas más extensas, han originado mayor estrés laboral. Esto ha derivado en casos de ansiedad y depresión, esto según la Encuesta de Remuneraciones PageGroup 2022-2023.

Aunque la modernidad trae ventajas como la posibilidad de trabajar desde nuestros hogares, los límites entre el ocio y la chamba se van difuminando y esto deriva en problemas como el “burnout” que es un síndrome que se produce por el desgaste continuó a causa del trabajo.

Según una encuesta de la plataforma de empleos Indeed de 2021 la pandilla con tasas más altas de agotamiento son de los millennials un 59% de cansancio y estrés por la chamba, mientras que la Generación Z, nacidos entre mediados de los 90 y mediados de los dosmiles, con un 58%.

Evidentemente, nuestra capital chilanga no está exenta de generar estrés y ansiedad en sus habitantes más jóvenes que salen al jale, por eso, queremos compartirles unas recomendaciones para que puedan pasarla bien Agustín Lara.

Con estas recomendaciones puedes mandar a volar el estrés

Primero que nada estaría chido que ubiques que trabajar es una parte importante de la adultez, por lo que si tienes la fortuna de tener “jale” en algo que te interesa ya la llevas de gane. Da siempre lo mejor de ti en la chamba, pero recuerda que en cuanto termines tus actividades el tiempo libre te pertenece enteramente a ti.

Ármate tu propia Golden Hour, lo mejor que puedes hacer para relajarte

Algunos conocen la “Golden Hour” como el momento alrededor de las 5 pm en el que puedes aprovechar la mejor hora del sol para iluminarte en tus selfies. Pues también se le conoce así a un momento del día que no tiene hora definida y cuyo objetivo es que alcances un punto Zen o de comodidad y tranquilidad.

Para que te armes tu “Golden Hour” puedes ambientar tu habitación o tu sala con cosas que te hagan feliz y que favorezcan tu relajación. El chiste es ponerse ropa cómoda, estar en un lugar fresco e iluminado y comer o tomar algo rico. Puedes invitar a tu pandilla, poner tu playlist de electrónica o música lounge o incluso hacer la reunión con tus roomies.

En cuanto a la comida, algo ligero como frutita picada o unas zanahorias y jícamas con limón y para tomar te recomendamos agua mineral refrescante.

Una bebida burbujeante y ligera es perfecta para relajarnos y pasar un gran momento.

Mueve tu cuerpo un rato

La forma de desestresarse por excelencia es la actividad física. Una opción muy conveniente que puedes aplicar es que al salir de tu oficina regreses a tu cantón en bicicleta o trotando. Si te llevas una mochila con tu ropa de hacer ejercicio, puedes bajarte unos kilómetros antes del metro o del camión y llegar a casa ya sin estrés.

Si tu trayecto al hogar no es muy seguro o no te inspira confianza, cáele a un parque antes de llegar a tu casa, pero no descuides tu actividad. Si no te late correr busca una rutina que se adapte a tus gustos y tiempo en YouTube y hazla en tu sala al llegar a casa.

