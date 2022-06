La mañana de este jueves 30 de junio se reportó la volcadura de un microbús en Río Churubusco, a la altura de Procuradores, en la colonia El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los reportes de las personas que iba a bordo, el conductor iba a exceso de velocidad cuando un vehículo particular se atravesó en su carril.

Para evitar chocar contra un automóvil, el conductor de la unidad de transporte se abrió en dirección a la barrera de contención, ocasionando que perdiera el control del microbús y volcara.

Al respecto, la Secretaría de Protección Civil informó que al lugar arribaron cuerpos de emergencia quienes laboran en la zona.

Asimismo, la dependencia informó que se brindó atención médica a once personas, de las cuales solo una ameritó traslado por una posible fractura.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la circulación en la lateral de Río Churubusco se encuentra cerrada, por lo que sugirió utilizar como alternativas el Eje 5 Sur y la Avenida Agustín Yañez.

Cabe recordar que con el incremento en la tarifa de transporte, la Secretaría de Movilidad realiza todos los días operativos para verificar que los operadores cumplan con las reglas establecidas, como no circular a exceso de velocidad.

De acuerdo con la Semovi, hasta el 28 de junio se han revisado 7 mil 246 unidades y se han sancionado a 543 por no cumplir con los requisitos como contar con licencia vigente, seguro vigente, no portar uniforme, llevar acompañante, portar vidrio polarizados o no portar cromática.

