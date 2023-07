Ya salió el calendario para la verificación de la CDMX en este segundo semestre del 2023; checa cuándo te toca y evita una multa.

¡Qué no se te vaya a pasar la verificación si eres de la CDMX! Este sábado 1 de julio, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México dio a conocer el calendario para el segundo semestre de 2023.

La dependencia capitalina señaló en un comunicado que el programa seguirá aplicándose de acuerdo con el color del engomado de circulación o al último dígito de las placas de circulación del auto.

Sólo ten en cuenta que para este 2023 hay ciertos requisitos para poder hacer la verificación en CDMX. El principal es que el auto no debe tener adeudos de tenencia e infracciones.

A principios de este 2023 el costo del servicio de verificación vehicular 2023 se actualizó. Foto: Cuartoscuro

Los vehículos nuevos o usados que se registren por primera vez en la capital del país deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación.

Los vehículos ya matriculados en la Ciudad de México, que realicen cambio de placa, deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación.

¿A qué autos les toca la verificación en julio y agosto?

A principios de este 2023 el costo del servicio de verificación vehicular 2023 se actualizó. Ahora es de 677 pesos, de acuerdo con el nuevo valor de la Unidad de Medida, que entró en vigor el 1 de febrero y será vigente hasta el 31 de enero de 2024.

¿Cuándo me toca verificar CDMX 2023?

Julio- agosto: engomado amarillo, número de placa 5 o 6

engomado amarillo, número de placa 5 o 6 Agosto- septiembre: engomado rosa, número de placa 7 o 8

engomado rosa, número de placa 7 o 8 Septiembre- octubre: engomado rojo, número de placa 3 o 4

engomado rojo, número de placa 3 o 4 Octubre- noviembre: engomado verde, número de placa 1 o 2

engomado verde, número de placa 1 o 2 Noviembre- diciembre: engomado azul, número de placa 9 o 0

Si se te pasa o no consigues la verificación, aguas, porque hay multa y no es nada barata. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasa si no tengo verificación en la CDMX?

Recuerda que todos los autos deben verificarse dos veces al año, cada semestre, excepto los que obtengan un holograma doble cero “00”. Estos estarán libres de la verificación hasta tres semestres posteriores a la fecha en que obtuvieron el holograma.

Si se te pasa o no consigues la verificación, aguas, porque hay multa y no es nada barata. Por no pasarla es de 20 veces la Unidad de Medida Vigente, que serían unos dos mil 74 pesos con 80 centavos.

La vigencia del pago de la multa es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a que la pagaste. Durante este tiempo debes pasar la verificación; de eso no te vas a salvar.

¿Cómo hacer una cita para verificar en CDMX?

Es muy sencillo sacar una cita para la verificación en CDMX. Lo único que tienes que hacer es seguir los siguientes pasos y en un santiamén tendrás la fecha para poder ir al verificentro a completar el trámite:

Ingresa a la página de los vereficentros

Busca tu alcaldía y el verificentro más cercano

Presiona el botón que dice “cita aquí”

Llena el formulario, elige el día y la hora

