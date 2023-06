Si tienes un vehículo con placas foráneas y quieres transitar por CDMX debes tramitar el pase turístico para poder circular sin restricciones

De lo contrario, no solo no podrás usar tu vehículo cuando así lo indique el programa Hoy no circula, sino que además tendrás limitada la circulación en determinados y horarios y fines de semana.

Así que si vienes de fuera y tu vehículo tiene placas de otro estado o del extranjero, toma en cuenta esta información, pues podría salvarte de una multa:

¿Cómo se aplica el hoy no circula para autos foráneos?

Si viajas a CDMX y tu vehículo tiene placas foráneas, toma en cuenta que no podrás circular en él de lunes a viernes en un horario de 5:00 a 11:00 horas.

Tampoco podrás circular los sábados de 5:00 a 22 horas. Además, como parte del programa Hoy no circula, hay un día entre semana en el que tu vehículo deberá quedarse guardado de acuerdo con la terminación de sus placas:

Terminación 5 o 6 no circula los lunes

7 u 8 no circula los martes

3 o 4 no circula los miércoles

1 o 2 no circula los jueves

9 o 0 no circula los viernes

Sin embargo, si tu vehículo tiene placas foráneas y quieres transitar por la capital del país sin restricciones, hay una solución: el pase turístico de CDMX.

¿Qué es el pase turístico de CDMX?

El pase turístico es un permiso que se solicita al gobierno de CDMX para circular sin ninguna restricción con vehículos foráneos (es decir, que no sean ni de la ciudad ni de Edomex) y exentar el programa Hoy no circula.

El objetivo de este programa es fomentar el turismo, facilitando a los visitantes la circulación por la ciudad.

Si obtienes tu pase turístico, debes mostrarlo para poder transitar libremente en tu vehículo por CDMX. / Foto: Reporte Lobby

¿Quién puede o debe tramitarlo?

Solamente pueden acceder al pase turístico propietarios de vehículos foráneos (que no sean ni de CDMX ni de Edomex) siempre y cuando estos sean de uso particular. Además, para acceder a este beneficio, los vehículos deben tener como máximo 15 años de antigüedad. Es decir, que solo pueden tramitarlo propietarios de vehículos modelo 2008 o posteriores.

No pueden tramitar el pase turístico los vehículos emplacados en la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Estos no se consideran foráneos por pertenecer a la Megalópolis.

¿Cuántos días se puede circular con el pase turístico de CDMX y cuántas veces se puede tramitar?

El pase turístico permite a quienes lo obtienen circular sin restricciones durante un máximo de 14 días.

Puede tramitarse una vez al año si utilizas los 14 días seguidos. O bien, también se pueden tramitar dos permisos de 7 días, pudiendo obtener solo uno por semestre.

También hay pases de 3 días que se otorgan durante los fines de semana largos.

Paso a paso: cómo tramitar el pase turístico de CDMX

Para realizar el trámite, lo único que necesitas es contar con la tarjeta de circulación de tu vehículo y un correo electrónico personal.

Si cumples con los requisitos (que tu vehículo no sea de ninguno de los estados de la Megalópolis o tenga un modelo 2008 o posterior) solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a www.paseturistico.cdmx.gob.mx. Copia el código captcha que aparece en pantalla. Luego, escribe tu dirección de correo electrónico, confirma tu dirección y da clic en enviar. En tu correo electrónico, recibirás una liga de acceso. Da clic y en la ventana que se abra completa el registro con tus datos personales. Al finalizar el registro, recibirás otro mail con tu clave de acceso al sistema. Ingresa al sistema escribiendo el correo electrónico que registraste y la clave que recibiste. Una vez en el sistema, podrás registrar tus vehículos llenando un formato que te pedirá los datos del auto asentados en la tarjeta de circulación. Genera el pase turístico de CDMX indicando si lo quieres por 3, 7 o 14 días. Toma en cuenta que deberás solicitarlo con base en la fecha en la que vayas a empezar a circular por la CDMX. Imprime tu pase turístico y llévalo contigo cuando circules.

¿Cuál es el costo de este trámite?

El trámite del pase turístico es gratuito. No tiene ningún costo.

Así que no hay pretexto: saca tu pase turístico para circular libremente si vienes a la CDMX.

