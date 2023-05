Cinco fechas de descanso obligatorio podrían sumarse al calendario de días festivos o feriados oficiales de aprobarse una nueva propuesta.

Cinco fechas de descanso obligatorio podrían sumarse al calendario de días festivos o feriados oficiales de aprobarse una nueva propuesta.

El martes 23 de mayo Nazario Norberto Sánchez, diputado en el Congreso de CDMX, propuso modificar la Ley Federal del Trabajo para declarar como días feriados fechas que considera “representativas de la cultura y las tradiciones mexicanas”.

La propuesta ya se estudia en el Congreso local y de pasar todos los filtros del proceso legislativo llegaría al Congreso de la Unión. Si se aprueba, a los 9 feriados que ya existen en el calendario podrían sumarse otros 5, sumando un total de 14.

La banda podría tener 5 días más de descanso con la propuesta para declarar más fechas como feriados. / Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles serían los nuevos días festivos?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, se considera como días feriados o festivos a aquellos que son de descanso obligatorio para las personas trabajadoras. Estos tienen como objetivo que se pueda celebrar “con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”.

Al respecto, el diputado Nazario Norberto Sánchez propone incluir en el calendario de días de descanso obligatorio las siguientes fechas:

5 de mayo por el aniversario de la Batalla de Puebla

por el aniversario de la Batalla de Puebla 10 de mayo por el Día de las Madres

por el Día de las Madres 15 de mayo por el Día del Maestro

por el Día del Maestro 1 y 2 de noviembre por Día de Muertos

El legislador argumentó que estas fechas son importantes para la cultura mexicana. Pero no solo eso. Su iniciativa también explica que en México se trabajan en promedio 2 mil 137 horas al año. Esto está muy por encima del promedio mundial, que es de mil 730 horas anuales. Así que, sin duda, a chilangos en particular y mexas en general, no nos vendrían mal más días de descanso.

¿Cuáles son los días feriados en México actualmente?

Actualmente el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que los días de descanso obligatorio, es decir, en los que todos los trabajadores tienen derecho a descansar, son:

1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

1 de diciembre cuando corresponda a la transmisión del Poder EjecutivoFederal

25 de diciembre

Respecto a las vacaciones, cabe recordar que a partir de enero de 2023 los trabajadores del sector privado tienen derecho a 12 días de descanso al año como parte de la reforma conocida como ‘vacaciones dignas’.

Entonces, ¿estás de acuerdo con la idea de aumentar la cantidad de días feriados en México? ¿Para qué usarías esos días extra de descanso?

