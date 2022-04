¡Qué belleza la de Neza! Si lo tuyo es el baile, el cine y las artes, ponte las pilas porque el municipio mexiquense dio a conocer los detalles del Festival Cultural Nezatitlán 2022.

Además del baile, también habrá Feria del Libro, conciertos, obras de teatro, función de lucha libre y hasta carrera para los peques.

De acuerdo con las autoridades, el evento es para celebrar los 59 años que cumple el municipio de Nezahualcóyotl.

Fue el 20 de abril de 1963 cuando la legislatura local dio este nombre en honor del Gran Señor o Tlatoani Acolmiztli Nezahualcóyotl de Texcoco.

Las actividades iniciarán el 22 de abril y finalizarán el 22 de mayo.

¡Avísale a la banda! Estos son algunos de los eventos estelares en la celebración de Nezatitlán 2022.

Nezatitlán 2022: feria del libro, sonideros, conciertos y más

Si andas buscando artesanías para tu casa o chamba, toma en cuenta que habrá una exposición de artesanos.

Estará disponible del 22 al 24 de abril en la Explanada de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (antes La Bola).

🎶 Vete ya 🎶 ¡Pero preparando los prohibidos! El salsero Danny Daniel y La Orquesta Guayacán se presentarán el domingo 24 de abril en la Explanada del Palacio Municipal a las 18:00 horas.

En ese mismo escenario, pero el viernes 29 de abril a las 18:00 horas podrás escuchar a Susana Zavaleta, Francisco Cespedes y al pianista Raúl di Blasio.

Luego el 30 de abril se realizará la carrera con motivo del “Día de la Niña y el niño” en el Deportivo Metropolitano a las 10:00 horas.

Para el 7 de mayo, Nezatitlán 2022 presentará el Festival Sonidero a las 18:00 horas en la explanada antes La Bola, cercana al Metro Impulsora.

🎶Que no quede huella que no y que no 🎶 Perfecciona tus pasos prohibidos para que el 9 de mayo a las 17:00 horas en la Explanada del Palacio Municipal bailes las mejores rolitas de Bronco.

Si lo tuyo es más tranquilo como un danzón o cha-cha-cha, puedes acudir a bailar a las 17:00 horas en el Corredor Cultural.

Se ubica en avenida Pantitlán entre avenida Adolfo López Mateos y Ángel de la Independencia, colonia Evolución.

Haz cancha en tu biblioteca personal para que puedas conseguir los ejemplares que tanto buscas en la Feria del Libro Neza.

Toma nota, porque la oferta literaria estará disponible del 11 al 15 de mayo de 10:00 a 20:00 horas.

Toda la cartelera completa de Nezatitlán 2022 la encuentras en esta página.

Debido a que todos los eventos son presenciales es importante que uses el cubrebocas en todo momento y sigas las indicaciones del personal del municipio.