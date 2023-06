Marcelo Ebrard, quien fuera jefe de Gobierno de la CDMX de 2006 a 2012 y actual secretario de Relaciones Exteriores, se destapó oficialmente para contender por la candidatura de Morena, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El canciller anunció que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 12 de junio “a primera hora”, para participar en el proceso interno de Morena para designar al “coordinador nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030“.

El anuncio de Ebrard se da luego de que anoche él y otros aspirantes presidenciales, como la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que su renuncia es para dedicarse de lleno, “con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana”.

El canciller dijo que defenderá con alegría, “las políticas y avances de la Cuarta Transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la Cuarta Transformación, no sólo en la conducción de México sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos”.

En un discurso en el que destacó que trabajará por la unidad, la fortaleza y la continuidad de la 4T, Ebrard anunció que participará en el Consejo Nacional de Morena, el cual se realizará el domingo 11 de junio.

“Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena; me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto, por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos”, dijo Ebrard.