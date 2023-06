Un extranjero se subió al vagón exclusivo del Metro CDMX y le llovieron “piropos”, pero en redes criticaron que fue acoso.

Un hombre, supuestamente extranjero, se subió al vagón exclusivo del Metro de la CDMX. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, las mujeres usuarias del transporte no lo bajaron y sorprendieron al hombre con una avalancha de “piropos”.

El momento fue difundido por varios videos en TikTok. Se puede ver a un hombre alto, cuacásico y una ligera barba, que va vestido con un short y unas sandalias. Está en la parte más cercana a la puerta, apretado por la gran afluencia de personas.

“Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres”, expresa la narración de uno de los clips, que ya alcanzó casi el millón y medio de reproducciones, así como más de 64 mil “me gusta”.

“La manoseada va gratis”, se le escucha decir a una de las mujeres Foto: TikTok/ @noemicarreto

¡Le llovieron piropos al hombre!

La razón es por la “lluvia” de “piropos” que le cayeron al hombre. “La manoseada va gratis”, se le escucha decir a una de las mujeres, seguidas de las risas de las demás usuarias. “Ey, güero, aquí cabes”, dice otra.

Pero estas expresiones no pararon y subieron el tono. “Va calado y va probado”, dice una más o hasta se escucha como en coro cantan “zorra no te lo lleves”, mientras una hasta levanta su pierna para rodear su cuerpo con ella. ​​”Cómo estaba guapo no lo dejaron bajar”, señala la narración.

En otra de las grabaciones se puede apreciar como le cantan “Bandido” de Ana Barbara, éxito que en este 2023 se volvió a hacer viral por un trend de TikTok para evidenciar a personas que les gustaron de algún lugar público.

También se pudo escuchar el clásico chiflido para señalar que una persona es bien parecida o va muy bien arreglada. “Desmadre en el vagón de mujeres con este bizcocho”, apunta la descripción del segundo clip.

Cristian acoso a extranjero en el Metro de la CDMX

Aunque para algunxs fue un momento “chusco” del Metro de la CDMX, unxs más señalaron que el extranjero vivió una situación de acoso. Recordaron las veces en las que mujeres bajaron del vagón exclusivo a otros hombres como el caso de un joven que iba con su mamá o el de una persona invidente.

“Ahí si no reclaman nada, pero a otros les van reclamando todo el camino hasta la siguiente estación”, escribió @caphyr. “Se veía muy incómodo el muchacho”, comentó @vanegalindo341.

Sin embargo, otras personas justificaron el “desmadre” a raíz de que el hombre no tuvo la intención de bajarse del vagón o sonreía ante la situación. “Pues muy molesto no lo veo. Hasta lo disfrutó”, dijo @Cynthialoeliz2.

Así de asquerosa la sociedad en la #CDMX

Pinche México Mágico, no hubiese sido un viejito discapacitado por qué lo bajan del #Metro a putazos.

Pero pues si es guapo no es acoso es un halago.

Anyway #FelizMartes pic.twitter.com/PSmf0kUnZg — CM (@carlozmateos) June 6, 2023

¿Qué es el acoso sexual?

De acuerdo con la Guía para la intervención con hombres sobre el acoso sexual en el trabajo y la masculinidad sexista, el acoso sexual es “cualquier comportamiento —físico o verbal— de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Y tú qué piensas, ¿fue acoso o solo fue un cotorreo de las mujeres chilangas con el hombre?

