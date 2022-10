No todo es CDMX, las celebraciones de Día de Muertos en el Edomex no podían faltar y acá te dejamos una recopilación de eventos que no te puedes perder.

Desde mega ofrendas, procesiones de catrinas, desfiles, ferias de pan de muerto y más forman parte de las actividades que se llevarán a cabo en algunos de los municipios.

Así que si no puedes lanzarte a los eventos de la CDMX porque te quedan muy lejos, entonces échale ojo a estos.

Nezahualcóyotl

En este municipio las actividades se llevarán a cabo del 29 de octubre al 6 de noviembre, bajo el nombre de Festival Nezamictlán.

El 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre habrá una Caravana de Catrinas y Catrines que partirá de diversos puntos, dependiendo el día.

El 1 y 2 de noviembre podrás visitar la mega ofrenda que se montará en el Panteón Municipal.

También el 1 y 2 habrá una exposición de ofrendas y una muestra de cráneos gigantes en el Corredor Cultural, ubicado en la avenida Pantitlán, entre la avenida López Mateos y la avenida Ángel de la Independencia.

El 2 de noviembre será la exposición de Carros Alegóricos en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl.

El 6 de noviembre habrá una marcha zombie que partirá del Coyote a la explanada de la presidencia municipal.

Y del 2 al 6 de noviembre habrá una Feria del Pan de Muerto en la Explanada de la Presidencia Municipal.

Mi gente, les quiero compartir todas las actividades que tendremos en #NezaMictlán 💀🪦⚰️ 2022, del 29 de Octubre al 6 de Noviembre. pic.twitter.com/tUVaSPt2SP — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) October 21, 2022

Huixquilucán

Este municipio tiene preparadas diversas actividades que van desde una feria de pan de muerto hasta una fiesta.

Los eventos comenzarán desde este sábado 22 de octubre con una carrera de catrinas en la Explanada Municipal, posteriormente se realizará también un Desfile de Carros Alegóricos y una obra de teatro.

El 27 de octubre habrá una exhibición de ofrendas en la explanada municipal y el 30 de octubre cerrarán los festejos con un Festival de Pan de Muerto y una Fiesta de Todos Los Santos, las actividades se harán de las 12:00 a las 4:00.

¡Te invitamos! Al 1er. Festival de Catrinas Huixquilucan 2022. pic.twitter.com/XeCNvyPMx8 — Gob Huixquilucan (@HuixquiGob) October 21, 2022

Valle de Bravo

Tienen todo un programa que incluye obras de teatro y hasta conciertos que se realizarán del 28 de octubre al 5 de noviembre.

Entre los que más destacan están talleres de calaveritas de azúcar, papel picado y calaveritas de chocolate.

Además, el 2 de noviembre habrá un desfile de catrinas a las 17:00 horas por las principales calles de Valle de Bravo.

Pero sin duda, lo mejor será el día del cierre en el que habrá un concierto de Ximena Sariñana, el cual se realizará el 5 de octubre a las 20:00 horas.

Te invitamos a participar y disfrutar del Desfile alusivo al Día de Muertos #Catrineando en el #FestivalDeLasAlmas en #ValleDeBravo, este 2 de noviembre.

Consulta las bases en: https://t.co/nKgyzpAfIQ

¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/oP9wLhc5mj — Secretaría de Cultura y Turismo (@CulturaEdomex) October 21, 2022

Tlalnepantla

El municipio tendrá una exposición que lleva el nombre de Tradición y Constumbres del Día de Muertos.

Esta se inaugura el 24 de octubre y estará hasta el 14 de noviembre en la Galería José Luis Cuevas.

Nuestra titular, Rosita de Lima, y el presidente municipal, @TonyRodriguezMX, a través de este Instituto, te invita a la inauguración de la exposición "Tradiciones y Costumbres del Día de Muertos".



¡Te esperamos! pic.twitter.com/ACYCOnWE78 — Cultura Tlalnepantla (@CulturaTlalne) October 20, 2022

Ixtapaluca

En la Explanada Municipal se llevará a cabo el Tianguis de Fomento al Comercio Tradicional como parte de las actividades de Día de Muertos.

Se realizará el 27, 28 y 29 octubre y habrá una gran variedad de expositores, además de concursos de calaveritas y disfraces.

También se llevará a cabo el Festival Visita Mictlán en el Panteón Mina 40 el 29 de octubre.