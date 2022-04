La mañana de este miércoles 20 de abril se reportó un corte de corriente en la Línea 2 del Metro, lo que ocasionó retrasos y aglomeraciones.

Desde las 6:45 horas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó de un corte de corriente en la estación Colegio Militar debido a un objeto metálico que cayó a las vías.

La circulación de los trenes se detuvo durante más de 20 minutos, lo que ocasionó retrasos en toda la Línea que va de Cuatro Caminos a Taxqueña.

Sin embargo, las aglomeraciones en las estaciones continuaron durante al menos dos horas.

A las 8:47, el Metro informó en su cuenta de Twitter que continuaban las maniobras para retirar el objeto de las vías, por lo que se presentaba alta afluencia en la Línea.

Personas usuarias de este transporte reportaron largas filas y aglomeraciones tanto en andenes como en los trenes. Señalaron que la circulación de los trenes era lenta.

Algunas personas optaron por utilizar otros medios de transporte para llegar a su destino. En tanto, también se reportó el desalojo de trenes en estaciones como Hidalgo.

En otras estaciones se les informó que el servicio estaba suspendido, por lo que no se les permitió el ingreso, reportaron personas usuarias.

En breve??!!! Más de media hora en Hidalgo y no pasó!! Llegó el punto que eso era inseguro por la cantidad de gente en la estación. Cero protocolos de seguridad y atención. (Y se puso mucho peor, ya mi altura no me dejó sacar foto) pic.twitter.com/f5xz0FCK7z