Conductor del Metrobús se bajó por una lana al cajero, pero le “salió caro el caldo”; tendrá que pagar una multa por abandonar la unidad.

A un conductor del Metrobús “le salió más caro el caldo que las albóndigas” al detener el servicio y bajarse a sacar dinero de un cajero. Ahora, será sancionado con una multa económica por abandonar la unidad, luego de que una usuaria lo exhibiera en redes sociales.

Todo ocurrió el pasado miércoles 19 de julio, a las 10 de la noche, a la altura de la estación Etiopía de la Línea 2 del Metrobús. La usuaria, que en redes se identifica como @ssssnupi, reportó al servicio de transporte que el chofer se había bajado de la unidad para sacar su lanita.

Qué onda con esto? @MetrobusCDMX el chofer se bajó de la nada al BBVA🤨 pic.twitter.com/OOeMWIzRlO — mar (@ssssnupi) July 20, 2023

“Qué onda con esto? @MetrobusCDMX el chofer se bajó de la nada al BBVA”, escribió la joven en un tuit. “Gracias, canalizo al Centro de Control para su atención y en dado caso levantar la sanción correspondiente. Buena noche”, respondió el Metrobús en su cuenta de Twitter.

Sancionan al conductor del Metrobús por bajarse al cajero

Al día siguiente, el jueves 20 de julio, el Metrobús compartió en sus redes sociales una tarjeta informativa, donde confirmó que el conductor que se bajó al cajero cometió una falta y será sancionado con una multa económica.

Foto: Twitter/ @ssssnupi

“Luego de revisar la jornada realizada en la unidad, el Centro de Control de Metrobús corroboró que el conductor cometió una falta al abrir puertas en un lugar no permitido y abandonar brevemente su puesto de conducción”, reza el documento.

Ante el reporte de la joven, el Metrobús notificó a la empresa operadora CE-4, a la que pertenece el chofer, sobre las sanciones correspondientes. “Son equivalentes a deducciones económicas por el abandono de la unidad y la apertura de puertas inadecuada”, explica.

Foto: Metorbús

El Centro de Control exhortó a la empresa operadora a cumplir estrictamente con las Reglas de Operación. “Metrobús refrenda su compromiso con las personas usuarias para evitar que este tipo de conductas ocurran en este sistema de transporte”, sentencia.

Tachan a la usuaria de “falta de empatía”

El video de la usuaria ocasionó una breve discusión entre lxs internautas de Twitter. Mientras algunxs aplaudieron la sanción que aplicó el Metrobús al conductor que se bajó al cajero, otrxs la acusaron de “falta de empatía”.

“No le hagan caso, también ustedes tengan empatía, si les dieran más tiempo entre una y otra corrida no pasarían estas cosas, ni se tardo y ni los puso en peligro”, señaló @RobertLovera6.

Foto: Twitter/ @ssssnupi

“Ojalá que no sancionen al señor de ninguna forma, solo porque alguien no tiene empatia y no se pudo esperar 5 minutos”, escribió @Avalos_Yanii.

“Gracias por tu reporte, ahora gracias a ti tendrá sanciones económicas de su ya de por sí corto sueldo. Que tal que terminando su turno no tenía oportunidad o no hay cajero cerca, seguro nunca has estado en esa situación. Ah y Etiopia no es terminal solo da vuelta”, reclamó @Rox_Lugo.

