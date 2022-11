🎶 He creído olvidado el pasado y aun no he encontrado en tu ojos amor 🎶 Ten listos tus mejores pasos de baile porque habrá concierto gratuito de Los Llayras.

Una de las agrupaciones más representativas de la Cumbia Andina mexicana, tendrá un show especial en la alcaldía Cuauhtémoc.

Podrás bailar y cantar éxitos como “He creído”, “Ámame”, “Buscándote”, “Corazón Adolorido” y muchos más.

¡A sacar los pasos prohibidos con las mejores cumbias! Toma nota, el bailongo se llevará a cabo este viernes 4 de noviembre a las 18:00 horas.

El concierto gratuito de Los Llayras se realizará en el Deportivo Cuauhtémoc.

Se ubica en Luis Donaldo Colosio esquina con Aldama, colonia Buenavista.

Para que lo ubiques de volada, se encuentra a un costado de la alcaldía Cuauhtémoc.

La manera más rápida de llegar es por la estación del Metro Buenavista de la Línea B.

Si usas Metrobús, te deja la estación “Delegación Cuauhtémoc” Línea 4.

En caso de que llegues por la Línea 1 del Metrobús, te queda la estación “El Chopo”.

Recuerda que aunque es un evento al aire libre, es importante que respetes las indicaciones de los organizadores.