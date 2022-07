El verano es una época en la que tus peques toman un merecido descanso y se pueden ir a vacacionar o simplemente descansar en casa; sin embargo, también es un momento importante para ti, que tienes la responsabilidad de cuidarles: reflexionar si la escuela en la que estudiarán el próximo ciclo escolar, 2022-2023, les va a instruir las competencias que requerirán para el futuro.

Sabemos lo complicado que puede ser guiarles día tras día, llevándoles de la mano y el tiempo que inviertes al pensar en todo lo que deben conocer y seguir aprendiendo a su corta edad. Por todo esto, te compartimos algunas competencias que serían ideales para el desarrollo de tus peques. Te adelantamos que todas ellas podrás encontrarlas en un sólo colegio ubicado en la Alcaldía Benito Juárez: Instituto Técnico y Cultural.

¿Qué competencias deberían de estar aprendiendo tus peques?

Está claro que cuando buscas colegio para tus peques, te guíes por la cercanía a tu casa o a tu trabajo. También puede que busques la excelencia académica, pero lo más importante es que la escuela imparta las competencias adecuadas para tus peques, mismas que podrán aplicar, no sólo para aprobar los exámenes, sino también en un futuro cuando tengan que valerse por sí mismos.

Las ocho competencias que recomendamos que busques son: resolución de problemas, trabajo colaborativo, conciencia emocional, manejo de tecnologías, competencias comunicativas, competencias sociales, aprender a aprender y razonamiento lógico matemático. Este grupo de ocho competencias son precisamente en los que el Instituto Técnico y Cultural enfoca toda su formación, además de combinarlas con la excelencia académica y formación humana para generar herramientas para el futuro de tu familia.

¿Qué otras ventajas obtienen tus infancias cuando les inscribas al ITYC?

Todo el alumnado, desde maternal hasta preparatoria, en el Instituto Técnico y Cultural vive una formación humana con seguimiento personalizado psicoemocional y académico en un ambiente seguro. Esto te da la tranquilidad de que se desarrollarán en un entorno de confianza para que tu descendencia crezca plena y feliz, misma en la que alcanzarán certificaciones internacionales de la Universidad de Cambridge, el Instituto Francés de América Latina y Ministerio de Educación Francés. Además de poder obtener la doble certificación México/Canadá en la preparatoria.

Los peques se desenvuelven conforme a las ocho competencias que detallamos más arriba, mismas que les permiten sobresalir personal y profesionalmente, pero además el colegio les brinda otras herramientas que les ayudarán en el futuro con innovaciones curriculares.

Con el Greenhouse, el alumnado, desde jardín de niños, desarrollará su conciencia ambiental con clases y prácticas completamente en inglés, al tiempo que aprende técnicas de cultivo alternativo.

Con la adaptación de la metodología STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), tus peques aprenderán habilidades del presente y futuro como programación, electrónica, educación maker y artes digitales. Todo esto con el objetivo de que tu familia pueda insertarse en el mundo digital desde la juventud.

Por si fuera poco, y además de llevar el idioma inglés en todo momento de su formación, los alumnos desde 4º de primaria hasta 6º de prepa llevarán el programa de francés, al finalizar los 9 años de aprendizaje podrán estudiar en países francófonos y desenvolverse sin dificultad, teniendo la posibilidad de abrirse a otras culturas donde se habla el francés como Europa, África, Asia o Canadá.

Aunado a los reconocimientos del francés, los alumnos obtienen en 6º de primaria el PET for Schools, en 3º de secundaria el First Certificate in English, y en 6º de Preparatoria el Certificate in Advanced English.

Para acabar de convencerte de que el Instituto Técnico y Cultural es la escuela a la que quieres que se incorporen tus peques, la escuela cuenta con la certificación Antibullying y sobra mencionar que las instalaciones ubicadas en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez son cómodas, seguras, modernas y tienen lo último en tecnología, así como enfermería y un horario extendido hasta las seis de la tarde.

Instituto Técnico y Cultural

Dónde: Xochicalco No. 495, Colonia Vértiz – Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03600

Teléfono: 55 5543 1424

Más información: https://ityc.edu.mx/

