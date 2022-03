Aunque la ola de covid-19 ya se redujo, es importante continuar con las medidas sanitarias, una de ellas es el uso del cubrebocas.

¿Sueles echar tu cubreboca a la bolsa? ¿Has revisado si aún está en buenas condiciones o no ha caducado?

Sea de tela o de material quirúrgico, es importante saber cuándo tu cubreboca ya está caducado, explicó a CNN Christopher Sulmonte, de la Unidad de biocontención de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Si es de tela revisa si no está desgastada o tiene agujeros. Recuerda que se lavan igual que otras prendas.

Si usas cubrebocas quirúrgicos o N95 puedes revisar en la caja la fecha de caducidad.

Sulmonte dijo a CNN que no es que después de la fecha de vencimiento ya no sirvan, solo es que “la integridad de la mascarilla no es tan fuerte como antes”.

La forma en que lo guardas también es importante. Lo principal es mantenerlo en un lugar seco pero que tenga ventilación.

Una buena idea sería llevar una bolsa de papel sin cerrarla para que circule el aire, explicó a Sulmonte. Otra opción es usar un recipiente de plástico con agujeros.