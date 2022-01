Ti West regresa al cine de terror de la mano de A24 y Kid Cudi en una película porno dentro de una de terror. Checa el tráiler de 'X'

Por: Editorial M&E

X es la nueva película de Ti West. Un director conocido por su trabajo en el cine de terror por V/H/S, Los Huéspedes, El Sacramento, etc. La historia se sitúa en Texas en los 70 cuando un grupo de personas intentan hacer una película porno llamada La Hija del Granjero.

El Estados Unidos real, es terrorífico. Cuando uno piensa en el país vecino del norte normalmente piensa en Los Angeles, San Francisco, San Antonio, New York, Chicago etc. Pero pocas veces uno se imagina el Estados Unidos no turístico. La entraña donde hay pueblos y planicies enormes.

Dónde los habitantes no conocen ese mundo de lujos y turismo; sino que le temen y hacen todo lo posible porque jamás se conviertan sus tierras en edificios. De esos pueblos han emanado historias de terror legendarias; La Masacre de Texas, Viernes 13, El Resplandor, entre muchas otras. Han utilizado esos pueblos como un co-protagonista de estas clásicas pesadillas audiovisuales.

Ti West ha tomado como referencia algunas de estas películas junto con el cine porno de finales de los años 70 y así es como nace X un proyecto que a juzgar por el tráiler podría traer muchas pesadillas.

X, Ti West, Kid Cudi y A24

A24 se ha convertido en un referente del terror actual; La Bruja, Hereditary, Midsommar, por mencionar algunas. Son una garantía que antojan mucho esta nueva propuesta de uno de los directores que participó en la legendaria ABCs of death.

Otra de las cosas que llamaron la atención de esta película es la aparición de Kid Cudi en el rol de uno de los actores porno en la historia de X. Scott Mescudi ha participado en muchas series y películas a lo largo de su carrera y recientemente aparece en No Mires Arriba en un cameo como DJ. En esta ocasión muchos fanáticos del hip hop seguramente estarán muy emocionados por ver a Kid Cudi en X.

En Estados Unidos la película está planeada para llegar a la pantalla grande en marzo de 2022. En el caso de nuestro país X, aún no tiene fecha de estreno.

