Entrevistamos a Jorge Blanco, quien le da voz a Noah en la versión doblada de Ron Da Error, la nueva película animada de 20th Century Fox.

El próximo 21 de octubre llega a las salas de cine la película animadaRon Da Error(Ron’s Gone Wrong). Este proyecto resulta relevante para el panorama contemporáneo de la animación, puesto que se trata la primera cinta animada de 20th Century Studios —conocida también como 20th Century Fox— bajo la administración de Disney. Lo que da la pauta a la posible formación de una línea propia por parte de Twentieth Century Animation, paralela a las entregas de Disney y de Pixar.

La película fue dirigida por Sarah Smith (Arthur Christmas, 2011), Jean-Philippe Vine (Shaun the Sheep, 2007-2020) y Octavio E. Rodríguez (The Epic Tales of Captain Underpants, 2018-2020). Se trata de una coproducción entre Twentieth Century Animation y Locksmith Animation, mientras que Walt Disney Studios Motion Pictures se encuentra coordinando su distribución en gran parte del mundo.

Ron Da Errorse centra en la historia de Barney, un tímido estudiante de secundaria, cuya vida cambia radicalmente con la adquisición de Ron, un dispositivo digital que no tardará en convertirse en su nuevo mejor amigo. Ante todo, se trata de una cinta que dialoga en torno al papel que ocupan las nuevas tecnologías y las redes sociales en nuestra vida cotidiana, con un trascendente mensaje acerca de la amistad.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis, Ed Helms, Olivia Colman, Rob Delaney, Justice Smith, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado y Cullen McCarthy.

Dando voz a Noah

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jorge Blanco, quien da voz al personaje de Noah en la versión doblada al español. Jorge es un actor, cantante, músico y bailarín mexicano que ha participado en múltiples ocasiones con Disney. Entre sus proyectos más trascendentes destacan la serie internacionalVioletta(2011-2015), así comoCuando toca la campana(2011-2012).

De igual modo, Jorge Blanco ha colaborado en elsoundtrackde varias películas de los estudios Disney-Pixar, siendo el caso deCars 3(2017)y deCoco(2017). En 2016 inició su carrera como cantante, contando con varios sencillos que han logrado situarse en altos puestos en las listas de popularidad en México y en otros países.

Si bien Jorge ya había participado en el doblaje con anterioridad,Ron Da Errores su debut dentro del cine dando voz a un personaje animado. Al respecto, el actor menciona lo siguiente:

Fue muy bonita experiencia, porque para mí, como actor, siempre fue un sueño hacer el doblaje de una película animada. Salió la oportunidad y me cayó de sorpresa, me emocioné mucho. Fue un desafío poder formar parte de una historia que se cuenta en tan poco tiempo e igual conectar con la gente en ese pequeño momento. También lo fue el hacer a un personaje más joven, porque hay que ponerle esa energía, una voz de alguien más chavito. Esos desafíos a mí me encantan, me permiten buscar la versatilidad en mí y poder lograrla poner en un personaje.

Cómo Noah conectará con los espectadores

Jorge considera que Noah, el personaje al que interpreta, será capaz de conectar con los espectadores, puesto que él mismo llegó a identificarse con varios rasgos de éste:

Noah es un chavito muy energético, muy competitivo como muchos de nosotros. Yo me relacioné mucho con él, porque es muy loco cómo toda la tecnología lo envuelve y tiene mucho que ver con ella y es importante en su vida. Se ve avance de la tecnología que influye en nuestra vida social, en nuestro trabajo, nuestro entretenimiento, en todo, y a Noah le pasa eso. Noah se concentra en algo que quizá no era lo más importante, y aquí es donde el papel de Ron es muy importante y rompe con varios parámetros de Noah y lo hace ver las cosas desde otro punto de vista.

Entre la tecnología y la amistad

Para Jorge BlancoRon Da Errores una película que logra reflejar con lujo de detalle situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día con respecto al peso que tiene la tecnología y la vida digital en nuestras vidas y en nuestros procesos de socialización.

En palabras del actor y cantante, la película animada permite ver cómo:

Algo que se supone que está hecho para conectarnos y para estar más cerca entre nosotros nos puede alejar cuando no la usamos de la manera correcta. Porque la tecnología no es mala, depende de cómo la usemos. Y cuando la usamos bien salen cosas muy bonitas y conexiones muy interesantes. Creo que la gente se va a relacionar mucho porque en los personajes encuentras de todo: desde los que no entienden qué está pasando con la tecnología […] o a los que se les hace tan fácil encajar en ella que se les sale de la manos y genera la dependencia.

No obstante, Jorge considera queRon Da Errores una cinta que logra construir un mensaje profundo acerca de la amistad y de lo realmente valioso y trascendente. Esto a partir de la misma recuperación que hace de la relevancia de la tecnología en nuestra vida cotidiana.

Para niños y adultos

Asimismo, el actor que interpreta a Noah afirma que la película animada será disfrutada por igual tanto por el público infantil como el adulto. Los mensajes y la historia narrada en la cinta son muy contemporáneos y vigentes, lo que permitirá la identificación de los espectadores con sus personajes y las problemáticas a las que se enfrentan.