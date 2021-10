Maya y los tres es una apuesta animada que honra nuestro legado prehispánico. ¡Checa lo que nos dijo el director Jorge Gutiérrez sobre ella!

La cultura latinoamericana ha adquirido notable relevancia dentro de la industria de la animación. Ya sea en Coco (Lee Unkrich, Adrián Molina, 2017) o la próxima a estrenarse Encanto (Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith, 2021), las tradiciones y costumbres de los países latinos se han convertido en el punto de partida de producciones animadas internacionales, llenando un vacío que había existido en el cine en torno a la representación de estas culturas en la gran pantalla. Ahora llega Maya y los tres, una miniserie que no podemos esperar a ver.

En los próximos días se estrenará en Netflix la producción más reciente de Jorge R. Gutiérrez, conocido internacionalmente por haber llevado el folclor y las tradiciones mexicanas al mundo de la animación a través de su película El libro de la vida (2014). De la mano de la famosa compañía de streaming, el creador y también guionista concibió Maya y los tres (2021), una miniserie animada conformada por nueve capítulos y coproducida por México y Estados Unidos.

El realizador nacido en la Ciudad de México creó la historia de Maya; una princesa guerrera de la Mesoamérica prehispánica que emprende una arriesgada misión para salvar al mundo de los dioses del inframundo. La joven debe iniciar un viaje para unir a cuatro pueblos contra la amenaza proveniente de las deidades. Maya y los tres es un recorrido fantástico por la mitología de varios pueblos precolombinos cargado de humor, acción, detalle y, sobre todo, de amor hacia las culturas originarias. ¡Checa lo que nos contó en entrevista!

Llenando un vacío en la industria de la animación

Jorge R. Gutiérrez se considera a sí mismo un gran fanático de la mitología y de las leyendas. Desde temprana edad se interesó por la cultura prehispánica a través de sus visitas al Museo Nacional de Antropología, maravillándose por los relatos e historias presentes en las culturas mesoamericanas.

Sin embargo, Jorge identificó un gran vacío en el cine y en la televisión de su infancia y juventud. Mientras que las leyendas y los relatos mitológicos griegos y medievales abundaban en la pantalla, poco se hablaba o veía acerca de las culturas prehispánicas en estos medios, esto a pesar de la gran riqueza de su historia.

Varias décadas después, él mismo se encargaría de dar voz a estas maravillosas historias e introducirlas a las audiencias a través de la animación:

Esa experiencia [las visitas al Museo de Antropología] dejó una huella profunda en mí, y supe que algún día me sentiría listo para honrar todo lo que vi en el museo ese día cuando apenas era un niño. En 2018, el equipo creativo de Netflix me pidió que les presentara una idea que cumpliera dos características: que me encantara, y que yo sintiera que no podría hacerla realidad en ningún otro lugar. Yo les dije: “¡Quiero hacer una aventura épica animada sobre una princesa guerrera mesoamericana!” Y ellos me dijeron literalmente: “Está bien, deberíamos hacerla”.

Gutiérrez descubrió su voz y su estilo propio cuando intentó ingresar a una escuela de arte. El joven acudió con dos portafolios con su obra, uno en el que incluía dibujos de personajes de la cultura popular estadounidense y otro con obras propias inspiradas en México. Tras mostrar el primero de estos portafolios, Jorge fue rechazado, pero olvidó el segundo de éstos:

No sé por qué, sin querer se me olvidó mi portafolio de pinturas. Este señor [el examinador] revisa las pinturas y me dice: “Mira, niño triste, ven para acá”. Y me dice: “¿Qué es esto?” Y le digo: “Una pintura, son unos mariachis que iban a ir a una boda y se murieron, pero como querían mucho a la novia llegaron en forma de calaveras a tocar y la boda fue todo un éxito”. Se moría de la risa y decía: “Éste ahora, ¿de qué es?”. “Es de luchadores y pasó esto y esto”. Cada pintura tenía una historia. Entonces este señor que era húngaro me dice: “esta es tu voz. Si tú tratas de hacer lo que los americanos quieren ver, vas a fracasar. Pero si tú puedes hacer que esto se mueva, de aquí vas a salir con algo especial”. Me lo dijo a los 17 años. Sentí como si el papa de la animación me hubiera dado una bendición y de ahí en adelante siempre he hecho cosas mexicanas.

La creación del universo prehispánico

Para la creación del mundo en el que se desarrolla la trama y de sus habitantes, Jorge Gutiérrez contó con el indispensable e incondicional apoyo de Sandra Equihua, quien es su esposa. Juntos se encargaron de crear a los protagonistas de esta historia épica y a los extravagantes dioses cuyos atuendos destacan por el gran simbolismo mitológico y cultural que tanto cautivó a sus creadores.

No obstante, Maya y los tres lleva a cabo la fusión de varias culturas y mitologías prehispánicas, esto con el objetivo de construir un mundo fantástico que honrara por igual a estos pueblos. Detrás de esta miniserie es posible hallar una minuciosa investigación por parte de sus creadores, lo que se ve plasmado en las constantes referencias las leyendas, mitos, así como en el mismo diseño de sus personajes.

En aras de motivar a la identificación de la audiencia con los personajes y de darle un toque de comicidad, Jorge Gutiérrez incorporó a este mundo precolombino varias referencias a la cultura pop contemporánea, así como a la misma cultura tradicional mexicana. Incluso, se permitió la inclusión de varias referencias a sus proyectos previos dentro de la animación.

Como bien menciona el director y creador de la miniserie:

No puedo dejar de mezclar estas cosas. En El libro de la vida al principio me decían: “¿cómo va a cantar un mariachi torero a Radiohead? Estás loco”. Así me dijeron al principio. Y yo como mexicano, me dispuse a agarrar cosas de todos el mundo y a hacerlas nuestras. A la hora de hacer Maya dije que iba a hacer lo mismo. Ésta es una fantasía, voy a hacer una versión súper mágica. Hay referencias a películas y caricaturas japonesas, europeas, stop-motion, Jodorowsky, a Lord of the Rings, todas las referencias de todo lo que amo y me inspiró a hacer la serie lo traté de incluir. Siempre digo: “ésta es mi visión, fantasía, pero es mi visión”. Así como El libro de la vida es mi versión del Día de los muertos, ésta es mi versión de este mundo. Quería que fuera con mucha acción, con mucho corazón, pero que fuera súper accesible.

Dando voz a Latinoamérica

Maya y los tres se encarga de reunir a un gran elenco internacional que da voz a los personajes concebidos por Jorge Gutiérrez. En su versión en inglés participaron importantes figuras como Zoe Saldaña, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Rosie Pérez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Joaquín Cosío y Rita Moreno. Varios de ellos participaron también en la versión en español latino acompañando a Sandra Echeverría (quien dio voz a Maya).

La selección de los actores y de las actrices de doblaje no fue aleatoria. A través de ella se tomaron en consideración a personajes de gran trascendencia para el mundo latinoamericano; personas que se han encargado de poner en alto el nombre de la cultura latina en el extranjero a través de su trabajo.

Al respecto, el director apunta que:

Después de El libro de la vida quise trabajar con muchos de los mismos actores, pero también invitar a gente de otras partes de Latinoamérica. Y a Rita Moreno, soy fan de West Side Story, fue todo un evento para mí. Por otra parte soy amante del hip-hop de los noventa, entonces incluir a Queen Latifah y a Wyclef era súper importante. Quería dar la idea de que no sólo es México, sino Latinoamérica en general, va a haber referencias al Caribe, a los incas. La idea de Maya es que no puede sola, tiene que juntar a gente de todos lados y eso es lo que pasó detrás de las cámaras.

Influencias animadas

La técnica utilizada para la animación de Maya y los tres lleva a un punto nunca antes visto en la animación mexicana. Con una gran minuciosidad y cuidado en los detalles, se logra trasladar al espectador a este mundo fantástico en el cual cada color, cada atuendo y cada maquillaje tiene un simbolismo o significado especial.

Asimismo, en las escenas de acción se juega con los tamaños de la pantalla para la creación de efectos tridimensionales. Esto hace del visionado de la miniserie toda una experiencia visual y estética ampliamente disfrutable tanto por las audiencias jóvenes como adultas.

Jorge Gutiérrez se considera a sí mismo fanático de varios de los directores más famosos de la industria de la animación:

Soy súper fanático, como toda la gente de la animación, de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro es de mis películas preferidas. También de Henry Selick, el director de Coraline y de El extraño mundo de Jack. Creo que esas dos visiones muy especiales me marcaron. En la escuela me molestaban: “Tú eres como un Tim Burton mexicano chafa”. Así me decían en la escuela a un principio. Entonces eso lo tomé mucho a pecho y me dije: “Sí, yo quiero que la gente reconozca mis imágenes, mis diseños y mis historias con que veas 10 segundos”.

Maya y los tres es una fantasía épica animada que enaltece la cultura y la mitología prehispánica con un aire fresco y creativo. La miniserie se estrena en Netflix el 22 de octubre de este año.