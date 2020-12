Este es el momento ideal para organizar el maratón de series en diciembre y ponerte al día con todas esas que no pudiste ver en el año.

Arma la botana, saca la cobija y póstrate frente a la TV para hacer un maratón de series en diciembre y darles mate a todas esas que dejaste en pausa durante el año.

I may destroy you

Tremenda para hacer el maratón de series en diciembre. No sólo el tema de la violación de Arabella es relevante en esta gran miniserie: también aborda, sin concesiones, el uso y abuso de las redes sociales, el racismo y el clasismo, la ineficiencia de la seguridad y la justicia en una sociedad británica envuelta en una burbuja.

Pero, sobre todo, cuestiona los principios básicos en los que basamos nuestras relaciones afectivas, ya sea con una o varias parejas, con la familia, con los amigos: la familia que elegimos. Michaela Coel es potente y transmite, a partir de la catarsis que provoca contar la historia de su propia violación, una empatía y una tristeza que hacen difícil despegarse del personaje.

La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos, y para enfrentarla lo mejor es tener claro quiénes conforman nuestra red de apoyo. Una vez tocado fondo, únicamente queda volver a la superficie.

HBO, 12 episodios

I know this much is true

Basada en la novela del mismo nombre escrita por Wally Lamb, Mark Ruffalo hace un papel doble al protagonizar a los gemelos Dominic y Thomas, quienes sufren de paranoia y esquizofrenia y es ideal para armar el maratón de series en diciembre

Dirigida y adaptada por Derek Cianfrance (Triste San Valentín, 2010), es una historia cruda sobre la salud mental y la hermandad.

HBO, 6 episodios

Servant

Una pareja intenta superar la pérdida de su bebé reemplazándolo por un muñeco. Su relación es tan apegada que incluso contratan a una niñera para cuidarlo, lo que desatará más sospechas sobre las causas de su muerte. M. Night Shyamalan regresa a la TV con esta serie llena de intriga.

Apple TV+, 10 episodios

The Morning Show

Con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como productoras. Aborda el sexismo y los problemas de acoso sexual que un par de conductoras de televisión deben sortear. Está inspirada en hechos reales que se recogen en el libro Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV y es ideal para el maratón de series en diciembre.

Apple TV+, 10 episodios

El último baile

Ganadora del Emmy 2020 a mejor serie documental, revisa la última temporada que Michael Jordan jugó con Chicago Bulls. Por su material audiovisual nunca antes visto y declaraciones de varios rivales de Air, entenderás por qué es el mejor de todos los tiempos.

Netflix, 10 episodios

Undone

Para el maratón de series en diciembre que sale de lo convencional y no sólo por ser la primera producción original animada de Amazon, sino porque usa una vieja técnica (el rotoscopio) para darles vida a sus personajes. Es una mezcla de sci-fi y drama sobre una chica que, tras un accidente, tiene la habilidad de viajar en el tiempo.

Prime Video, 8 episodios

Tiny World

¿Te gustan los programas sobre la naturaleza? Entonces debes ver esta serie, narrada por Paul Rudd, que muestra a las criaturas más pequeñas que viven en diferentes ecosistemas, como la playa o la jungla. Como todo programa que sigue a los animales en su hábitat natural, la fotografía es lo que la hace tan valiosa.

Apple TV+, 6 episodios

Pose

Producción que aborda el nacimiento del famoso baile vogue, ícono de la comunidad LGBT+ a principios de la década de los 80. Producida por Ryan Murphy y Brad Falchuk, esta programa ideal para el maratón de series en diciembre hizo que Billy Porter se convirtiera en el primer hombre afroamericano abiertamente gay en recibir un Premio Emmy.

Netflix, 20 episodios

Chef’s Table: BBQ

Prepárate para salivar con cada uno de los episodios de esta serie. En esta edición especial aprenderás cómo una señora de 85 años es la responsable de uno de los mejores barbecues de

Estados Unidos y te acercarás a la receta milenaria de una mujer maya que asegura tener la mejor cochinita pibil del mundo.

Netflix, 4 episodios

Good Omens

La historia de un ángel y un demonio que viven en la Tierra desde el inicio de los tiempos e intentan salvar a la humanidad del anticristo tiene el balance perfecto de humor británico y acción. Escrita por Neil Gaiman y basada en su novela de igual título, para el maratón de series en diciembre te hará pasar un buen rato.

Prime Video, 6 episodios

Si ya viste todas estas recomendaciones, te dejamos otras alternativas que no te puedes perder.