El Sol no se hizo solito, hay más de un genio detrás de las canciones de Luis Miguel. Te contamos los orígenes de sus más grandes éxitos.

Una voz única, éxito tras éxito, las canciones de Luis Miguel, el Sol de México, se ha convertido en la banda sonora por excelencia de miles de momentos y de millones de personas en el mundo entero por más de tres décadas.

El estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie le dio una nueva vida a muchas de sus rolas que, después de conquistar la era de los vinilos, los cassettes y los CD, llega con fuerza a las plataformas digitales.

También lee: Claves para entender la temporada 2 de Luis Miguel la serie

Así se hicieron las canciones de Luis Miguel

¿Quiénes están detrás de las letras y las melodías del Sol? Prepara la nostalgia, porque viajaremos en el tiempo y de la mano de sus mayores éxitos. Conoce a las mentes maestras que construyeron el repertorio de LuisMi.

via GIPHY

1 “Ahora te puedes marchar”

Una rola imprescindible en las playlist de todo aquel que ha terminado una relación. Esta canción convirtió a Luis Miguel en el artista más joven en tener un Top Hit en los Billboard Hot Latin Tracks. El Sol tenía tan solo 17 años.

Dicho tema forma parte de su álbum Soy como quiero ser de 1987. Sin embargo, fue 25 años atrás cuando Dusty Springfield cantó por primera vez “I Only Want To Be With You”.

Así es, en 1963 el éxito nació en inglés y ha pasado por otros idiomas, como el francés.

Un año después, con la prisa del éxito, llegó a nuestros oídos una de las rolas más exitosas de Luis Miguel… ¿es de amistad, de amor o de ternura?

Mira aquí: ¡Ya no lo hagan más sufrir! Qué pasa en la T2 de Luis Miguel

2 “La incondicional”

La autoría es de Juan Carlos Calderón López de Arróyabe, mejor conocido como Juan Carlos Calderón, quien fue un compositor, arreglista y productor español.

Además, Calderón colaboró con otros artistas como Ricky Martín, Sin Bandera, Julio Iglesias, Chayanne, Cristian Castro, entre muchos más.

El compositor trabajó de la mano con LuisMi en varias oportunidades, en muchos éxitos, tantos como versiones sobre quién es la verdadera “Incondicional”. El álbum que incluyó este temazo fue “Busca una Mujer” de 1989.

El boom de la canción fue inmenso y no ha perdido vigencia. En el 2008 el canal VH1 la colocó en el lugar número uno de los éxitos en español de los 80, pero todo esto fue superado solo por… ¡el video clip!

OMG! Ver a Luis Miguel cortarse el cabello y dejar atrás la abundante melena que enamoró a todas, ¡lo que hace el amor! O el desamor más bien.

3 “Será que no me amas”

¿Qué tienen en común Luis Miguel y Michael Jackson? ¡Una canción! ¡Y también es una de nuestras favoritas.

via GIPHY

La rola fue escrita por Mick Jackson en 1978, otro Jackson de otra familia menos conocida. Sin embargo, un año después, la melodía cautivó al Michael que todos conocemos, junto a sus hermanos. The Jackson 5 tuvo uno de sus grandes éxitos con “Blame It on the Boogie”.

Unos 12 años después, Juan Carlos Calderón, el español detrás de las canciones de Luis Miguel, la tradujo y se la presentó a Micky. Lo demás “ya lo bailamos”. La rola formó parte del álbum 20 años de 1990.

Échale ojo a: ‘No podrás’, Cris Valdés y el reencuentro con Michelle Salas

La neta es que la versión de Michael Jackson y sus hermanos está muy buena, tal vez más que con LuisMi, pero eso ya es de cada gusto.

ESCÚCHALA y tú dirás:

4 “No sé tú”

Al año siguiente, uno de los artistas más grandes de México llegó con fuerza a la vida y carrera del Sol: el maestro Armando Manzanero.

Escrita en 1986, la rola fue la insignia del álbum Romance, el mismo del que Michelle Salas se burla en el tercer capítulo de la serie por la falta de originalidad del nombre.

Cabe mencionar que fueron tres discos cuyos títulos derivaron del álbum “madre”, aunque la mera verdad el primero fue el más vendido. La cifra: 7 millones de copias, todo lo que se necesitaba para revivir al género del bolero y mantenerlo vigente.

Te recomendamos: Una tragedia, Marcela, Michelle Salas y un funeral

Debemos contarte que Manzanero siguió colaborando con LuisMi. Pero no todo fue miel sobre ojuelas, ya que esta relación que empezó muy bien acabó muy mal.

El maestro llegó a decir que era “más fácil pasar un elefante por el ojal de una aguja que provocar que Luis Miguel hiciera algo por el prójimo”. Ouch.

Su última colaboración fue en el 2001, con el álbum Mis Romances; sin embargo no fue su último encuentro. En 2016 Manzanero hizo una nueva declaración acerca del Sol, todo por los problemas sobre una gira que iba a realizar con Alejandro Fernández, pero que finalmente se canceló.

Cabe aclarar que la idea de buscar a Manzanero fue del propio Luis Miguel. El Sol prefirió dejar de lado los planes de hasta entonces su Rey Midas, el español Juan Carlos Calderón.

En los primeros capítulos de la segunda parte de la bioserie del hijo de Luisito Rey, vemos, entre mitos y guiños, el desarrollo de su álbum Aries, de 1993.

via GIPHY

5 “Hasta que me olvides” y “Suave”

¿Relación amor-odio entre Kiko Cibrián y Luis Miguel? Aquí te lo aclaramos.

En esta nota te contamos dos versiones sobre el origen de “Hasta que me olvides”: la que plantea Netflix y la del Burro Van Rankin.

Pero vamos ahora hasta “Suave”, porque somos fans de la serie y porque aquí descubrimos un nuevo personaje que musicalmente cambió a Luis Miguel: el guitarrista, compositor y productor Ignacio Kiko Cibrián.

Nació en Tijuana, hijo de un músico mariachi, Kiko soñaba con ser un músico de estudio, hasta que un día, el amigo de un amigo le cuenta que Luis Miguel andaba en busca de un guitarrista, lo que animó a Cibrián a viajar hasta la Ciudad de México.

Checa esto: Eclipse de El Sol: secretos de la serie revelados por el elenco

Semanas después, ya con todas las canciones aprendidas y sin partituras, el guitarrista conoció al Sol, y sí, ambos cayeron cautivos, Luis Miguel con la audición de Kiko, y este con el look y la personalidad del intérprete.

Ambos hicieron una gira juntos, y parece que el incidente de Viña del Mar es solo ficción.

Cuenta el propio Ignacio que luego de participar en la gira se fue a San Diego, donde lo invitaron a participar en el álbum de un artista que prometía un gran talento y que además era hijo de una famosa actriz y conductora. Así conoció al rebelde Cristian Castro.

6 “No podrás”, la canción de la discordia

Esto sí está confirmadísimo. Cibrián produjo el disco del güero, que incluía su éxito “No podrás”

Luego de la participación con Castro (Cristian Valdés en la serie. El nombre hace referencia a su padre, El Loco Valdés), el entonces manager de Luis Miguel, Hugo López, llamó al guitarrista para regañarlo, pero esa misma llamada incluía una gran invitación: hacer el nuevo disco del joven.

Kiko tomó todas las referencias musicales que compartía con Luis Miguel y después de que este le preguntó si sabía escribir canciones nació “Suave”.

Cibrián confesó que en ese momento no necesitó un representante o manager, a pesar de que nadie apostaba por él como productor, era solo un guitarrista con algo de experiencia con Castro, “El Sol” lo defendió siempre, dejando a un lado a Calderón y Manzanero.

Aries cuenta con tres canciones de Cibrián: “Suave”, “Hasta el fin” y “Dame tu amor”. Además participa el compositor cubanoamericano Rudy Pérez, que ha escrito más de 1,000 canciones para artistas como José Feliciano, Luis Fonsi, y el rival (según la serie) del Sol, Cristian Castro.

La cantidad de canciones escritas por Pérez es comparada con otro grande en cuanto a escribir y éxitos se trata, Juan Gabriel.

Luis Miguel ganó con este disco, grabado en California, un Grammy al mejor álbum latino pop.

Después de este recuento acerca de los orígenes de las canciones de Luis Miguel, podemos continuar en paz (y bien informaditos) con la siguiente entrega de la serie.

Quizá te interese: Los memes más graciosos para festejar los 51 de Micky