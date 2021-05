Definitivamente vivimos una época dorada para el entretenimiento en casa, con miles de series a un clic de distancia. Aquí van cinco que no puedes perderte y son fáciles de encontrar, porque están en Amazon Prime Video.

Invincible

Esta serie animada para adultos es una adaptación del cómic del mismo nombre, creado por Robert Kirkman, el genio detrás de The Walking Dead. Cuenta la historia de Mark Grayson, un chico de 17 años que se convierte en superhéroe. Ya puedes ver la temporada completa, de ocho episodios, que se ganaron la admiración de los fans y la crítica.

The Expanse

Si lo tuyo es la ciencia ficción y los conflictos humanos en el espacio, no puedes perderte The Expanse. Está situada cientos de años en el futuro, en una posible guerra entre los habitantes de la Tierra y Marte, pero tiene un trasfondo mucho más complejo. Es considerada una de las nuevas series de culto en el género.

The Office

Considerada una de las mejores series de comedia de la historia, The Office sigue vigente con memes que vemos todos los días. Si aún no has visto sus nueve temporadas, están en exclusiva en Amazon Prime Video, además de otros clásicos del humor imperdibles, como Parks and Recreation, Malcom el de en medio y How I Met Your Mother.

The Boys

En todos lados hay series de superhéroes, pero ninguna aborda el género como The Boys, que cuenta la historia de un grupo humanos que quieren detener a superhéroes que se han corrompido. The Boys ya tiene dos impactantes temporadas y ya está en producción una tercera entrega.

The Marvelous Mrs. Maisel

Esta serie ganadora de múltiples premios Emmy y Globos de Oro cuenta la historia de Midge Maisel, interpretada por Rachel Brosnahan, un ama de casa que decide iniciar su carrera en el stand-up en la cultura machista de finales de los años 50.

Otras series que puedes disfrutar en Amazon Prime Video son American Gods, The Good Doctor, The Man in the High Castle, Utopia, Fleabag, Súbete a mi Moto, The Widow, Alex Rider, Taken, The Romanoffs, entre muchísimas más, así como películas y realities.

