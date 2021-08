Conoce unas reseñas de lo mejor que el festival Macabro puede ofrecer para ponernos los pelos de punta con su terror.

La XX edición de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror ha comenzado y viene con una edición recargada de más de 109 películas y cortometrajes que podrán verse tanto de forma presencial como en línea.

A continuación les presentamos unas reseñas de películas imperdibles a cargo del experto en cine de terror Stan Liguzinski, quien es la cabeza editorial de Myst, un servicio de streaming dedicado exclusivamente a la narrativa fantástica, de terror y de suspenso.

¡Horrorizate con todo lo que Macabro XX ofrece!

IN THE SHADOWS, dir. Erdem Tepegöz

Esta original pieza de ciencia ficción distópica turca combina exitosamente misterio, una reflexión seria e imaginación sin límites. En una tierra azotada por la escasez de alimentos y recursos esenciales, la vida de las personas se reduce al trabajo, que solo les permite sobrevivir. Un grupo de trabajadores vive en una mina desierta y en muy mal estado y en una fábrica contigua que es vigilada las 24 horas del día por la mirada atenta de cámaras omnipresentes. Cuando uno de los trabajadores contrae una misteriosa enfermedad que puede dejarlo incapacitado para el trabajo y, por tanto, desechable, comienza a cuestionarse sobre el sistema y quien lo controla.

Con raíces tanto en la crítica marxista del capitalismo como en la idea foucaultiana del Panóptico, una prisión que opera bajo la premisa de la constante vigilancia de los internos hasta que internalizan su custodio interno y comienzan a controlarse a sí mismos, In the Shadows se siente como una mezcla de Brazil de Terry Gilliam y Stalker de Andrei Tarkovsky. En el futuro distópico de Erdem Tepegoz, los trabajadores sucumben ante algo no humano, castigador e implacable. Al hacerlo, son tan anónimos como el sistema que los mantiene a cuestas. Las fábricas en ruinas y los edificios derruidos y abandonados se convierten en un personaje por derecho propio, que representa el futuro hacia el que podríamos estar dirigiéndonos con nuestro abuso de los recursos de la tierra y la aceleración de la lógica capitalista.

Las locaciones se optimizan gracias a unas impresionantes iluminación y diseño de escenografía, con la cámara deslizándose a través de pasillos estrechos, sobre escaleras que se caen a pedazos hacia puertas oxidadas y máquinas deterioradas. Todo se ve sombrío y fascinante a la vez, emanando un aura de podredumbre y descomposición. La película retrata una visión del futuro que no guarda ninguna promesa de mejoría, sino una constante repetición de los peores errores del pasado de la humanidad. “¡Qué hermosa catástrofe!” como podría haber dicho Zorba el griego.

PLAYDURIZM, dir. Gem Deger

Imagínate lo que sucedería si Xavier Dolan hiciera sus películas en la República Checa en lugar de Montreal y cambiara a François Truffaut por David Cronenberg y John Boorman como sus principales fuentes de inspiración. No lo imagines más, ya que esa persona acaba de llegar. Su nombre es Gem Deger, un cinéfilo audaz, queer y obscenamente joven que parece un hermano pequeño de Tim Curry de “Rocky Horror Picture Show” y dirige con la audacia de Nicolas Winding Refn. Playdurizm es una intensa comedia de terror que salpica en exceso: es vulgar, divertida, grosera, vívida y repugnante al mismo tiempo, como si mezclaras “Videodrome” con “Deliverance” y pinturas de Francis Bacon en un caldero mágico y obtuvieras una bebida energética de ahí.

Playdurizm grita queer. Es extraña, diferente y perturbadora. Demuestra una audacia y un talento inigualables para crear realidades subjetivas que hacen visibles los mundos internos de los personajes. Y lo hace con un estilo que te volará por los aires, te sacudirá y conmoverá. Si quieres poder decir que viste a un verdadero talento en bruto en su día, no te pierdas Playdurizm. Gem Deger definitivamente va a llegar lejos y seguro quieres acompañarlo en ese extraño viaje tan pronto como sea posible. Una de las grandes apuestas de Macabro en esta edición.

Drácula de Todd Browning definió la imagen icónica de un sexy conde chupasangre envuelto en una capa negra y mostrando sus dientes asesinos. Drácula transformó aquel símbolo repulsivo y desfigurado de todo lo salvaje, rechazado y temido, en un objeto de deseo y glamour; llevándolo lejos del original de Bram Stoker. Este año, Macabro celebra el 90 cumpleaños del demonio de Transilvania. Brillantemente interpretado por el único Bela Lugosi, quien después de una década de haber llegado a los EE. UU, finalmente logró su revelación con ese papel.

Como la imagen del vampiro creada en Drácula ha dominado nuestro imaginario colectivo, para celebrar la película, Macabro ha conformado un programa fantástico de películas de vampiros que te permitirá ver qué más han elegido los cineastas para representar a los vampiros a través de los años.

Y así, entre muchos, verás el polo opuesto del seductor conde en Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau; una película que hizo creer a la gente que el protagonista principal era de hecho una criatura de otro mundo, una versión más graciosa y cómica del cuento, arraigada en el folclore judío en La danza de los vampiros de Roman Polanski, y un clan de vampiros que se ocupa de los suyos como en una familia extensa en la fantástica joya subestimada de Katheryn Bigelow: Near Dark. Si te gusta la sangre, no dudes en hincar tus colmillos en este programa especial de la edición 2021 de Macabro.

El Festival de Cine de Terror Macabro llega a su edición número XX y estará en activo del 19 al 29 de agosto. Si quieres más información, date una vuelta por su sitio.

Sobre el autor

Stan tiene más de 15 años de experiencia como programador de cine, trabajando con festivales y medios de comunicación de toda Europa. Actualmente es editor en jefe de MYST y realiza labores de curaduría en Imagine Film; Festival de Ámsterdam; Five Flavours Festival de Varsovia; y ha formado parte del Comité de Selección de IFFR, GoShorts, Imagine Film Festival, New Horizons y Kamera Akcja.