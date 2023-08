Si eres fan de Hello Kitty y te urge casarte, aunque sea de a mentis, una boda temática es el plan ideal para este fin de semana en CDMX.

Si estás enamoradx y además eres fan de la cultura nipona, no te pierdas la oportunidad de tener una boda temáticas de Hello Kitty en la edición kawaii de Japonísate. Esta se celebrará en el centro de CDMX 26 y 27 de agosto, y además contará con actividades relacionadas con anime, comida, música y mucho más.



La segunda edición de Japonísate también contará con la presencia de Hugo Núñez, conocido por darle voz a L. Lawliet “L Ryuzaki” en Death Note; y del creador de contenido Michell Cerón. Como es de esperarse en estos bazares, también habrá manualidades, artículos de colección, photo opportunities y concursos de baile de Just Dance en Nintendo Switch y cosplay.

¿Cómo tener mi boda temática de Hello Kitty?

Aunque la entrada a Japonísate es gratuita, las bodas temáticas de Hello Kitty sí tienen costo, pero este vale totalmente la pena. En la dinámica, tu matrimonio será bendecido por la famosa gatita —¿o es una niña? ya ni sabemos quién ganó la controversia— y su amigo Dear Daniel.

Además, quienes se casen recibirán un certificado y argollas personalizadas con sus nombres y la temática de Hello Kitty. Si no tienes pareja, cuenta la leyenda que alguno de los personajes de Sanrio podrían casarse contigo, así que ser forever alone no es pretexto para no tener la boda de tus sueños.

Durante el evento, además de alrededor de 20 expositores, también habrá cerveza temática de Hello Kitty, con la que podrás brindar por tu matrimonio, y hasta pink burgers.

Japonísate edición kawaii

Dónde: Happy Ever (Jesús María 42, Centro)



Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de agosto de 2023



Costo: Entrada libre

