El primer chef mexicano que obtuvo una estrella Michelin será quien cocine en una cena especial en Los Cabos.

La comida deliciosa y hermosa ya no es suficiente, una tendencia en la gastronomía a nivel mundial apunta a ofrecer experiencias. Como dicta esta línea, una cena ya no es memorable solo por los sabores agradables al paladar, por sus aromas o por los ingredientes hechos arte sobre un plato, si no hay un extra que la vuelva memorable, entonces no permanecerá en los recuerdos.

¿Cómo dar ese “extra” que vuelva a una comida una experiencia? Existen restaurantes que llevan a sus comensales hasta la cocina, otros que ofrecen cenas a ojos cerrados, menús sorpresa y otros más están optando por el turismo gastronómico, ese donde las personas viajan a un lugar para comer delicioso en un sitio exclusivo donde incluso es posible tener interacción con grandes chefs en la gastronomía internacional.

Un ejemplo de esto último es “The Epicure”,un evento gastronómico creado por Paradisus, hoteles del grupo Meliá, que planearon un tour de sabores por los restaurantes más icónicos de sus recintos turísticos e invitaron a chefs con una propuesta novedosa y que son reconocidxs internacionalmente. El que próximamente será la estrella de estas cenas es el chef Carlos Gaytán.

En junio de este 2003, la chef Mate Zorrilla, de Les Divins Bistro Local en Polanco, Ciudad de México, tomó el restaurante SAL Steak Cave en Paradisus Cancún para preparar, junto con el chef Wagner Pérez, una cena de ocho tiempos adonde acudieron tanto huéspedes del resort como gente que viajó para probar las creaciones de la antigua chef de Piso 51. El mejor plato en esta noche fue, para sorpresa de todxs, un betabel a la sal con queso fourme d’ambert y miel de granada.

Este 11 de agosto, el mismo resort de Cancún recibirá al chef Irving Cano, del restaurante Trazo 1810, en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el 8 de septiembre, el Paradisus Los Cabos recibirá a Carlos Gaytán, primer chef mexicano en recibir una estrella Michelin.

El chef Carlos Gaytán en una cena en Los Cabos

Carlos Gaytán es de esos orgullos mexicanos porque, con solo 20 años, se fue a Estados Unidos a probar suerte y, establecido en Chicago, comenzó lavando platos y hoy está a cargo de Mexique, restaurante por el cual recibió una estrella Michelin en el año 2013.

El chef Carlos Gaytán nació en Huitzuco, Guerrero, y ahora es una estrella de las gastronomía en Estaos Unidos. Foto: Cortesía Carlos Gaytán

Años después abrió Tzuco, también en Chicago y una escuela gastronómica en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza donde abundan las y los mexicanos. Para 2024 planea abrir restaurantes para Disneyland Resort en California.

Su cocina fusiona la tradición mexicana con técnicas contemporáneas, desde el tradicional mole hasta los ceviches, y reinventa platos tan típicamente mexicanos como la cochinita pibil, las tlayudas, la birria o los tacos de barbacoa.

En las experiencias de “The Epicure” no solo hay oportunidad de disfrutar hoteles de gran turismo como Paradisus by Meliá y de la hermosa vista a la playa de Los Cabos, sino también de poder degustar platos originales de chefs como Carlos Gaytán y conocerles al final de la velada.

Este tipo de experiencias gastronómicas, nombradas “The Epicure”, llevan dos años consecutivos y en ellas han estado también lxs chefs Marcelino Castro, Daniela Soto Inés, Abel Hernández, Juantxo Sánchez, Federico López, Gerardo Vázquez Lugo y Josefina López. Una lista privilegiada de genio culinario.

Si quieres acudir a una de ellas vale la pena estar pendiente de sus redes sociales @paradisusbymelia_esp, pues además de organizar una escapada a un hotel todo incluido donde la relajación y el placer está asegurado, es posible tener una cena memorable para atesorar una experiencia culinaria que, aseguramos, será difícil olvidar.

Paradisus Los Cabos es un hermoso oasis de ensueño donde las aguas del Mar de Cortés y del Golfo de California se entremezclan como una sola. Foto: Paradisus by Meliá Insertado en un desierto con playa, este hotel de Los Cabos es un punto para el goce. Foto: Paradisus by Meliá El hotel se encuentra a tan sólo 24 km del aeropuerto de San José del Cabo. Foto: Paradisus by Meliá

Costo: $250 USD para clientes externos y huéspedes que no están en las categorías especiales; $175 USD para huéspedes de dichas categorías. Más información en su sitio web o en las redes sociales de Paradisus by Meliá.

