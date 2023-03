Liderar un equipo va más allá de lo laboral, también se trata de preocuparse por el bienestar y desarrollo de tus empleados.

Una muy buena forma de reconocer y recompensar el empeño que ponen en su trabajo a diario es regalándoles un momento para la relajación y el disfrute. Un viaje sin duda es una buena opción, ya que puede convertirse en una oportunidad para fomentar la colaboración, así como la demostración de que sus necesidades son escuchadas.

Es por eso que traemos la recomendación de algunos espacios que pueden ayudarte a conectar con tus colaboradores y que, de pasó, tanto a ellos como a ti los hará desconectarse de la chamba.

Conecta con tus colaboradores en los Hoteles Galería Plaza

Los destinos con los que cuenta Hotel Galería Plaza son el lugar ideal para vivir una experiencia diferente y placentera, además puedes encontrarlos ubicados en destinos muy chidos.

– Reforma

– San Jerónimo

– Irapuato

– León

– Veracruz

– y ahora en su nuevo hotel en Monterrey

Cada una de las propiedades cuenta con una ubicación privilegiada. Además, al interior ofrecen espacios vanguardistas como suites con tecnología, terraza para fogata, alberca con carril de nado, entre muchas otras.

Todo esto convierte a los Hoteles Galería Plaza en el sitio ideal para viajes de negocio, de placer, encuentros sociales, eventos y convenciones.

Otros servicios que encontrarás en Hoteles Galería Plaza

Pero si aún no te convences, chécate la lista de los servicios que estos hoteles tienen para sus visitantes. Ojo, no olvides verificar al momento de hacer tu reserva cuáles de ellos tienen disponibles en el destino que elijas, ya que no todos los destinos cuentan con los mismos servicios.

– Gimnasio

– Área de yoga

– Centro de negocios

– Restaurante

– Bar

– Terraza – jardín

– SPA

– Ofuro

-Roof Garden con alberca

– Servicio a cuarto disponible las 24 horas

– Estacionamiento y servicio de valet parking 24 horas

– Servicio de Bell Boy y concierge

Como verás, los hoteles tienen opción para todo tipo de actividades y son ideales para viajes de negocios o de placer. Esto los convierte en la opción que buscabas para ponerte la camiseta con tus empleados y regalarles un viaje justo y necesario.

CONTENIDO ELABORADO EN COLABORACIÓN CON GRUPO BRISAS