Llegó el tan esperado verano y aunque esto podría parecer el descanso soñado, también es una situación complicada para muchas personas, ya que se podría convertir en un martirio tanto para papás, mamás y peques si no encuentran actividades físicas e intelectuales que les ayuden a disfrutar y distraerse durante esta época. Pero como en Chilango nos late hacerte el paro, hemos preparado tres opciones para que en casa alejen el aburrimiento y se diviertan en familia.

Un paraíso 60 minutos de la CDMX

La primera recomendación que tenemos para ti y tu familia es la Hacienda Panoaya. Se trata de una escapada que se sentirá como todas unas vacaciones fuera de casa, pero con apenas un pequeño viaje de menos de 60 kilómetros desde la ciudad. Este lugar cuenta con instalaciones más que suficientes para que tú y tu familia disfruten de una experiencia bien chida en Amecameca de Juárez, Estado de México.

Este parque familiar es una gran opción para que saques a tus peques a divertirse, pues tienen más de 20 actividades al aire libre, entre las que se encuentran: la siempre entretenida alberca semiolímpica, una fiesta de espuma para niños, entrar al laberinto inglés rodeado de cedros, aventarse de la tirolesa; la posibilidad de darle de comer a los dromedarios y a la jirafa Coco.

En la Hacienda Panoaya hay tantas actividades que un sólo día no es suficiente para vivirlas al máximo, es por eso que tienen disponible un hotel para que descansen como la realeza. Incluso, para las personas que aman realizar actividades al aire libre, cuentan con un área para acampar para que duermas bajo la bóveda celeste.

Pero no creas que acá no hay actividades para tu edad, porque quieres un pequeño descanso de tus peques (porque se vale y es justo) mientras ellos se divierten puedes relajarte en el spa para luego verse en el restaurante para comer.

Además, la cereza del pastel es que si tus criaturas se rifaron en sus calificaciones finales de la escuela pueden entrar gratis, ya que los días 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio quienes lleven su boleta de primaria o secundaria del ciclo escolar 2021-2022 con promedio mayor a 9 entran gratis. Si de plano les faltó echarle ganas y no les fue tan bien, pueden entrar gratis el día de sus cumpleaños, una promo que es válida los 365 días del año que abre la hacienda.

Hacienda Panoaya

Dirección: Carretera Federal México-Cuautla Km 58, Panoaya, 56900 Amecameca de Juárez, Méx.

Horarios: 10:00 – 17:30 hrs. En verano abren a las 9:30 am

Reservaciones: 55 8335 4331

Página: https://haciendapanoaya.com/

No está permitido entrar con mascotas.

Llévalos a los clásicos del teatro infantil

Si tus infancias son más de performance que de aventura, no hay problema. Tenemos una recomendación perfecta para ti: llévalos al teatro. Está claro que por mucho que le guste a tus hijos encarnar papeles, montar sketches en Tik Tok u obras caseras, no los vas a llevar a ver obras a que se aburran y se queden dormidos. Si quieres iniciarlos en la apreciación y posiblemente en la interpretación puedes empezar con títulos clásicos como los que se representan en el Teatro El Forito de Coapa.

En este teatro del sur de la ciudad puedes encontrar varias opciones para que tus peques disfruten de las artes escénicas en combos de al menos dos obras por función. Por ejemplo: Caperucita y Pinocho, Dos cuentos x un boleto; Hansel, Gretel, Aladín, Los Tres Cochinitos, La Bella y La Bestia; El Principito y El Mago de Oz; o Cenicienta, Rapunzel y Blancanieves, 3 Cuentos x Un solo boleto.

Probablemente tus peques aprendan cómo interpretar personajes y hacer pantomima también es una profesión; puedes iniciar a tus infancias en la apreciación de una disciplina artística que probablemente en sus colegios no experimentan. No olvides que cultivar las sensibilidades no sólo le abrirá la mente a tu familia, también les dará herramientas para entender a otros.

Teatro El Forito de Coapa

Ubicación: Calzada del Hueso 932, Col. El Mirador. A dos cuadras del Metrobús Calzada del Hueso. Delegación Coyoacán.

Teléfono: 55 4282 4310

​​Aprendan de ciencia en el lugar indicado

Podría parecer una locura entretener a tus peques con una actividad educativa si están descansando de la escuela ¿No se trataba de que fuera un receso de las tareas? Pues sí, precisamente por eso, si quieres estimular el cerebro de tus infancias mientras se divierten y de paso se les pega uno que otro dato, una gran idea es visitar el Universum: Museo de las Ciencias. Ubicado en el campus central de la UNAM en Ciudad Universitaria, al sur de la capital, este museo es un lugar que tienes que contemplar si tus hijos ya se cansaron de jugar en el parque y de ver todas las películas de las plataformas digitales.

Durante este verano, Universum estará abierto de viernes a domingo, esperando a las familias para que los peques se entretengan en el verano conociendo más de ciencia en sus 25 mil metros cuadrados, donde casi la mitad son exposiciones permanentes, por lo que no tienes que preocuparte por la programación ni la agenda. Este recinto es pionero en su tipo en Latinoamérica y además del saber que hay entre sus paredes está rodeado de más de 10 hectáreas de una zona de Reserva ecológica, la del Pedregal de San Ángel entre las que las mentes de tus infancias se pueden despejar y ver a la ciencia como algo fascinante más allá de una materia del colegio.

Tus peques podrán vivir en carne propia experimentos además de dispositivos que al ser un juego o una maravilla que no se ve todos los días se les quedarán en la memoria positiva, disponible para ayudarlos a comprender conceptos que hayan visto o verán en la escuela. Uno de estos es, por ejemplo, la imperdible bobina de Tesla o el generador de Van De Graff que les pondrá literalmente los pelos de punta.

En estos tiempos difíciles que vivimos para la salud pública, el museo ha reducido su aforo para cuidarte a ti y a tu familia, por lo que las visitas son asistidas por responsables del museo en grupos no mayores a 10 personas, además de que se llevan todas las medidas de seguridad como estaciones de gel antibacterial o la toma de temperatura a los asistentes.

UNIVERSUM, Museo de las Ciencias

Dirección: Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Cto. Centro Cultural, Coyoacán, 04510, CDMX

Horario: 10hrs – 17hrs. Viernes a domingo

Página: https://www.universum.unam.mx/

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON HACIENDA PANOAYA.