La chulísima CDMX va a toda velocidad, siempre hay algo nuevo por conocer o algo clásico que descubrir –o redescubrir–, lo difícil, a veces, es hacer un plan entre tantas cosas, lugares y eventos. Pero no hay bronca, para eso sabes que en Chilango les hacemos el paro para que conozcan todo lo que está pasando, o que no se les escape nada de la queridísima capirucha.

Esta vez te proponemos tres lugares de Coyoacán que vale la pena incluir en tus paseos sureños, ya sea que vayas a dar la vuelta para explorar otras alcaldías, o por si eres vecino y aún no los habías visitado. Si ya te sabes de memoria la Casa Azul, el jardín Hidalgo y Centenario, la parroquia, los mercados de artesanías, es hora de cambiarle tantito y echarle un ojo a estas recomendaciones.

Mercado Roma Coyoacán

Con este spot ya están resueltas muchas cosas. En su interior, donde además está bien a gusto con su terracita, cuenta con una extensa propuesta de bebida, comida, tiendas, postres, entre otros. Mercado Roma Coyoacán es el lugar perfecto para ir con toda la familia o amixes y que cada quien pida lo que se le antoje comer y compartan la mesa en su terraza.

Estás en lo correcto, el Mercado Roma Coyoacán es el hermanito del que conocemos en la Roma, misma vibra chida y buena calidad, pero distinta oferta e incluso arquitectura. Es un mercado gourmet donde te puedes sentar a disfrutar de comida muy rica, o incluso donde puedes hacer tus compras para la casa.

Encuentras desde comida vegana (La Pitahaya Vegana), hasta comida típica de Oaxaca (en Oaxaquita) y Mérida (prueba la cochinita de Habanero Pibil), o para el hambre feroz unas quecas gigantes de La Machetería (¡sí con queso!), para las crudas de terror no fallan las carnitas con harta salsa de Don Chancho, entre otros más. Pero, ¡alto!, guarda espacio para el postre porque hay unos waffles que ¡uff!

Mientras esperan su comida pueden echarse unos drinks de Mi Mojitow, que no solo rifa con esta bebida caribeña a base de ron, como el de sandía, o moras, sino que tienen unas miches bien preparadas con gomitas y chamoy.

Antes de ir, checa en sus redes si coincides con uno de sus eventos de música o stand up, que hace aún mejor la experiencia.

Dónde: Miguel Ángel de Quevedo 353, Santa Catarina, Coyoacán

Horarios: Planta baja 9:00 a 21:30: Mezzanine: 10:00 a 19:00; Restaurantes, terraza y bares 13:00 a 2:00

Cuánto: $$ ($300-$500)

Pet Friendly: sí

Servicio para llevar: sí

Accesibilidad: sí

Moloch Galería

Coyo siempre ha sido la alcaldía artística por excelencia y se ha ganado esa fama por artistas que han crecido, inspirado y creado ahí mismo. Desde el cineasta Luis Buñuel, hasta pintores como Frida Kahlo y Diego Rivera, actrices como Dolores del Río, o escritores como Jorge Ibargüengoitia, y más personajazos.

A través de los años, ha destacado por sus centros culturales, galerías como Arte Hoy, que es una de las favoritas, y lugares donde se respira cultura como el CEDART o nuestra amada Cineteca. Pero además de esos clásicos, tienen pequeños emprendimientos artísticos que destacan por su gran propuesta, por ejemplo Moloch Galería.

A que no has disfrutado de djs, mezcales, expo de fotografía y mapping en un mismo lugar, de eso se trata la apuesta de Moloch, crear un espacio inclusivo, de goce que involucre todos los sentidos. Aquí no es una galería donde impera el silencio, sino que entre más música y coto mejor. Además puedes conocer y platicar con sus artistas, brindar con ellos, y hasta comprar sus piezas.

Mantente al tanto de sus redes porque Moloch es parte del recorrido Ruta de arte y cultura (les encuentras en Instagram como @rutadearteycultura ) que está súper chido, incluye visitas a estudios y casas de artistas, galerías independientes, chela artesanal, mezcalito, y bocadillos. Todo al sur de la ciudad.

Dónde: Viena 102, Del Carmen, Coyoacán.

Horarios: lunes a sábado 5 pm a 8 pm (es con previa cita o depende del evento)

Cuánto: entrada libre (o depende del evento, pero tu entrada incluye un mezcal)

Accesibilidad: sí

Mi Compa Chava

Nos gusta poner en alto el nombre de esos chilangos que inspiran, que a pesar de todo han sabido salir adelante, especialmente quienes no solo superaron la parte más gacha de la pandemia, sino que navegaron contra marea y sus negocios van viento en popa. Uno de esos casos es el Gallo Orozco, como le dicen sus compas, con su restaurante Mi Compa Chava.

El equipo rifadísimo empezó por pedidos a domicilio que atendían en Instagram y Whatsapp, enviaban conchas fresquecitas y producto de mar al puro estilo costero a puertas chilangas. Lo hicieron tan bien, que al año pudieron abrir su primer restaurante en la Roma, un refugio para crudes, lugar predilecto para brindar y echarse unos mariscos antes de seguir la fiesta, para enchilarse con un buen aguashile y escuchar banda.

Tanto fue el éxito que en fin de semana casi era imposible entrar por la fila que daba la vuelta a la cuadra (no es broma). Afortunadamente, ya llegó uno a tierras coyoacanenses.

¿De recomendación? La neta todo está bueno, las tostadas de atún imperdibles, la torre de mariscos (eso sí, para compartir), las almejas preparadas, o los tacos (para antojo de algo frito, date el de botete). Acompaña con una miche bien atascada con cecina y no te olvides de reservar antes de caerle.

Dónde: Calle Presidente Carranza, 109, Coyoacán, CDMX.

Horarios: Martes a Domingo 12 a 8 pm.

Reservas: solamente de 12 a 2 entre semana, en fines de semana como vaya llegando la banda.

Cuánto: $$$ ($400 en adelante)

Pet Friendly: sí

Servicio para llevar: sí

Accesibilidad: sí

