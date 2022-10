El Aquelarre Fest 2022 llega a Teotihuacán con una experiencia llena de leyendas, hechizos, rituales y mucha diversión.

Si eres amante de las experiencias esotéricas y mágicas, el Aquelarre Fest 2022 es el evento que estabas esperando. En esta ocasión, Teotihuacán será la sede de una serie de divertidas actividades que formarán parte de este encantador festival.

En esta increíble celebración, además de poder presenciar rituales y conjuros, podrás participar en un concurso de sombreros, escuchar unas cuantas leyendas de brujas y sacar tus mejores pasos de baile al ritmo de la música folk pagan.

¿Qué encontrarás en el Aquelarre Fest 2022?

Pláticas, talleres, danzas paganas, un círculo mágico de Samhain, una exhibición de aves y hasta un fantástico desfile de escobas wiccas. Igualmente, no podrás perderte conferencias como la de ‘Limpias de energías’ y ‘Mictlán: la bruja y la catrina’.

Además, nuestras tradiciones mexicanas se harán presentes con un bello altar de Día de Muertos.

Por si fuera poco, habrá un alucinante Bazar Pagano en donde encontrarás velas, calderos, amuletos, tarot, runas, oráculos, varitas mágicas, esencias, artesanías, atados de hierbas, entre otras cosas.

Todxs son bienvenidxs

Ésta es una experiencia para toda la familia. Desde los más peques hasta los más grandes de la casa podrán disfrutar de este festival. Incluso Firulais podrá entrarle a los rituales y hechizos, ya que es completamente pet friendly.

Si te agarra el hambre, no hay problema, porque habrá una zona de alimentos y bebidas para que comas delicioso. Este evento también contará con espacio de estacionamiento, así que no hay ninguna excusa para no asistir.

Ojo, si quieres vivir esta mágica fiesta de inicio a fin, se habilitará un área de campamento disponible para que no te pierdas ni un solo segundo de esta celebración; no olvides llevar tu tienda de campaña y sleeping bag.

Cuándo: 29 de octubre de 12:00 a 20:00 hrs. Y 30 de octubre de 11:00 a 17:00 hrs.

Dónde: Club Campestre Teotihuacán. Salida km 27 Autopista México, Tuxpan, 55851 San Martín Centro, Méx.

Costo: Conoce cómo adquirir tus boletos aquí.

Adultos

Boleto sencillo: $250 por 1 día (sin campamento).

Boleto completo: $500 por 2 días (con campamento).​

Niños

Boleto sencillo: $150 por 1 día (sin campamento).

Boleto completo: $300 por 2 días (con campamento).

