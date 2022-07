Te pasamos estas valiosas recomendaciones como los tíos Chilangos que somos, para evitarte sorpresitas y brillar tu primer Medio Maratón.

La edición número 15 del Medio Maratón de la CDMX ya se siente cerca, ya está aquí y por eso te pasamos estos tips para rifarte y no morir en el intento. ¡Corre Forrest! ¡Correee!

El máximo evento deportivo de la ciudad será el próximo 31 de julio y arrancará de Paseo de la Reforma en la Fuente del Bicentenario (el caballito) y la meta será en el Monumento del Ángel de la Independencia.

Si ya entrenaste algún tiempito para echarte sin pez los 21 punto y cachito de kilómetros que abarca el Medio Maratón, te pasamos estas valiosas recomendaciones como los tíos Chilangos que somos, para evitarte sorpresitas y brillar cual sol de primavera en esta justa deportiva.

El ABC para no morir en tu primer Medio Maratón

Relaja la raja

Los días previos actívate pero no te quemes con el entrenamiento que hagas, toma días de descanso y recuerda que los kilómetros que no corriste durante tu preparación, no servirá de nada correrlos previamente, solo conseguirás lastimarte.

¡Bruce, bruce, bruce!

A todos nos gustan los taquitos de suadero cuando cae la noche y otras bombas gourmet callejeras súper deliciosas que solo nuestra ciudad chilanga ofrece, sin embargo, atascarte como Bruce una noche antes, no te ayudará en nada para rendir como debe de ser en la carrera.

Cena de manera moderada y por obvio que parezca, de verdad, no te pases con las grasas.

via GIPHY

Aleja la crudez de tu cuerpo

Así es, no vayas crudo. Por más que quieras hacer harto levantamiento de tarro porque tu crush de la oficina te invitó unos tragos coquetos un día antes, pasarte con las copas no será una buena idea.

Se trata de rendimiento físico, no de destilar alcohol durante el Medio Maratón.

via GIPHY

Quién pompó, turu-tururú, quién pompó…

Sabemos que sabes, pero no está de más recordártelo. Evita usar tenis nuevos el día de la competencia, necesitas adiestrarlos para evitar que te lastimen y salgas como pollo espinado.

El ofni

Por más que quieras lucir despampanante en tu primer Medio Maratón abstente de usar ropa incómoda o que te provoque rozaduras, ya habrá tiempo de sacar la tanga de elefante o la tanga de conejita en otra ocasión.

Córrele que te alcanzo

Si por mucho que le diste a la “entrenación”, un día antes apareció la temida diarrea o algún otro problema estomacal, toma tus precauciones, hidrátate y evita alimentos con alto contenido en fibra.

Descarga el riñón

Antes de cualquier cosa, ve a “tirar el miedo”, ya sea por los nervios o porque te pasaste de tomar agua antes de iniciar (cosa que tampoco debes hacer), durante el trayecto te pueden dar ganitas de descargar el riñón y no queremos que te suceda un incidente.

via GIPHY

Camínale

Si sientes que está medio duro el camino, avientate un tramo caminando para recobrar energías y eso sí, trata de administrar tu energía, no quieras volar por la adrenalina al inicio y al final llegar como globo desinflado.

Vamo’ a tirarno’ un selfie, say cheese…

Lleva a tu porra para que estén atentos de tu llegada, ya lo dijo el Conejo Malo, la foto será la prueba fehaciente en las redes sociales de que corriste el Medio Maratón y aún vives para contarlo.