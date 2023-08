Previo al estreno de la próxima película de Hayao Miyazaki, podrías aprender a hacer postres en forma de los personajes de Studio Ghibli.

Studio Ghibli está en la mira de todo mundo desde que se dieron a conocer las primeras imágenes de The Boy and the Heron, próxima película de Hayao Miyazaki. Si ya andas en mood cinematográfico pero la animación no es lo tuyo, tal vez puedas armarla en el taller de repostería enfocado en sus entrañables personajes.

El próximo taller de repostería de Studio Ghibli tendrá lugar en San Jerónimo el 26 y 27 de agosto de 2023. Aunque no han dicho qué aprenderán a cocinar los asistentes, de acuerdo con sus redes sociales, en otras ediciones han cocinado roscas de Totoro y merengues de Calcifer, cupcakes y más postres.

Instagram @capremex/ Facebook oficial Studio Ghibli

¿Listx para convertirte en panaderx kawaii?

Taller de repostería Studio Ghibli

Estará a cargo del instructor Héctor Catalán, de la Escuela de Cocina de Capremex (Capacitaciones y Emprendimiento Mexicano).

Fecha: Sábado 26 y domingo 27 de agosto de 2023



Lugar: Calle Tihuatlán, Col. San Jerónimo, CDMX



Costo: Puedes pedir más información en 4621472741 o en las redes sociales de Capremex.

Foto: Instagram @capremex

¿Eres novatx en la cocina? ¡No importa! Este taller es adecuado para principiantes.

Hasta ahora no hay fecha oficial del estreno de The Boy and the Heron (El niño y la garza), próxima película de Hayao Miyazaki, en México. Mientras tanto, puedes aprender a hornear a personajes de películas de Studio Ghibli como El Viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, El increíble castillo vagabundo y El castillo en el cielo.

