La nueva cinta de Studio Ghibli lleva por nombre The Boy and the Heron y es el trabajo más reciente de Hayao Miyazaki tras un década de paro.

Studio Ghibli está rompiendo esquemas con su nueva producción The Boy and the Heron (El niño y la garza), no solo porque representa el regreso de Hayao Miyazaki a la pantalla grande, sino por la discreta estrategia de promoción que han manejado, pues no han revelado mucha información.

Sin embargo, hace poco dejaron ver algunas imágenes que anticipan más detalles de la trama y que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del famoso estudio.

Primeras imágenes de The Boy and the Heron de Hayao Miyakazi

Las imágenes que Studio Ghibli dejó escapar provienen del booklet oficial de la película, y aunque éstas no dan muchos detalles, sí ofrecen un vistazo de la fantasía que han vuelto a crear.

Es importante mencionar que la novela está inspirada de 1937, How dou you live? (¿Cómo vives?) de Genaro Yoshino, la cuál gira entorno al viaje emocional y filosófico que tiene un joven tras la pérdida de su padre.

Dicho esto, en las imágenes se puede ver quien parece ser el protagonista en un mundo lleno de maravillas donde la realidad y la fantasía se fusionan, también ofrece un vistazo a una extraña garza que parece ser la otra protagonista de la historia, así como otras aves gigantescas y coloridas.

Esta podría ser la extraña garza que protagoniza la cinta de Miyazaki. Foto: Studio Ghibli.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Studio Ghibli?

El estreno internacional de The Boy and the Heron se tiene previsto para el próximo 7 de septiembre en el Festival Internacional de Toronto, y estas imágenes son tan solo una probadita de lo que los espectadores pueden esperar de la nueva creación de Miyazaki.

Y es que para este título, el estudio ha planteado una estrategia promocional que dista de lo que actualmente ofrecen las productoras para sus estrenos. No han lanzado ningún trailer, ni han bombardeado con promocionales, todo con la intención de que el espectador no llegue con ideas preconcebidas de lo que podrá ver en la película.

Sin embargo, cabe mencionar que en Japón, donde ya se estrenó, ha batido récords, recaudando 13.2 millones de dólares en su fin de semana de estreno, convirtiéndolo en el mayor debut de Studio Ghibli.

Desafortunadamente, aún no tenemos fecha para su estreno en México, pero estamos seguros que es una de las cintas más esperadas por el público mexicano.

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro Newsletter.