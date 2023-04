Todos los domingos de abril, en Cerro de la Estrella, se ofrecerán clases gratis de salsa para que aprendas a bailarla desde cero.

Mueve el cuerpo a ritmo de salsa en las clases gratuitas en Cerro de la Estrella. Será en el área El Campamento, durante el mes de abril. Conoce los detalles.

No importa si tienes los dos pies izquierdos. Esta clase de salsa está hecha para aprender pasos de baile desde cero y después perfeccionar cada movimiento. La mejor parte: es gratis y abierta a todos los que quieran hacer un poco de actividad física el fin de semana.

Clases de salsa en Cerro de la Estrella.

¿Cuándo son las clases gratis de salsa?

Las clases son dictadas por el profesor Alfredo Jiménez todos los domingos de abril de 10:00 am a 11:00 am, a partir de los 10 años de edad. Puedes inscribirte al siguiente correo: [email protected] o también enviando un Whatsapp al 5522361585 en un horario de 9:00 am a 2:00 pm.

¿Dónde es el punto de encuentro para las clases?

Los participantes deben dirigirse al área llamada: El Campamento, dentro de Cerro de la Estrella. Es un espacio que forma parte de las rehabilitaciones del programa de gobierno Sembrando Parques, el cual tiene como objetivo ser un punto de encuentro para que la comunidad pueda compartir.

Aprende a bailar salsa aunque tengas dos pies izquierdos.

Además, también está diseñado para ofrecer actividades como talleres, jornadas y festivales ambientales, para que el público que vaya conozca la importancia de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México. Así que, cáele a este bailongo gratis y aparta en tu agenda otras clases como la de huertos urbanos, elaboración de plaguicidas, y arte Wixarica.

¿Cuáles son los beneficios de bailar salsa?

Además de tonificar y fortalecer tus músculos, tendrás mejor conciencia corporal, memoria y coordinación, liberas el estrés, mejoras la circulación de tus piernas y, claro, aumenta tu actitud positiva frente a cualquier situación o caos.