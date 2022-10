Hablamos con Priscila Hernández, coreógrafa fílmica del desfile de Día de Muertos para la cinta Spectre y para la CDMX.

El desfile de Día de Muertos en el Zócalo de la CDMX se hizo tradición gracias a la cinta Spectre, donde colaboró la chilanga Priscila Hernández. Asombró tanto al público que el gobierno capitalino le encomendó a la coreógrafa hacerlo en varias ocasiones.

Priscila Hernández y el desfile de muertos en Spectre

La bailarina clásica y coreógrafa mexicana estudió en el CNA, Cuba, y formó parte de la Compañía Nacional de Danza. Ahí se le ocurrió hacer el contacto entre bailarinxs y cine, y se convirtió en mánager hace 14 años. Luego fue seleccionada para trabajar con el director Sam Mendes en la próxima cinta de James Bond.

Con el Día de Muertos cercano viene a la mente el desfile en la película Spectre, donde participaste. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

“Cuando filmamos Bond empezamos en el 2014 y el estreno fue el 2015, lo recuerdo muy cercano, lo tengo muy presente en estas fechas más. Para mí significó mucho porque soy chilanga de nacimiento, (y) era muy importante poder transmitir nuestra cultura mexicana, prehispánica con todos estos símbolos.

“Sam Mendes fue muy respetuoso en tener un equipo mexicano, y le propuse trabajar a las tehuanas. Me inspiré en las tehuanas del Istmo de Tehuantepec, y darles un toque un poco más contemporáneo, más cosmopolita. En ese entonces estaba con el rollo de que la Ciudad de México era un nuevo espacio para artistas, porque ya muchos extranjeros venían. Empezaba a haber un run run muy fuerte artísticamente hablando, y quería expandir un discurso de un México contemporáneo, con un toque avant-garde”, recuerda Priscila Hernández sobre lo que hizo en el desfile de muertos para la película.

La escena que casi no vimos

Pero la coreógrafa chilanga cuenta que casi no vemos esa espectacular escena en la película Spectre de James Bond, con Daniel Craig como protagonista.

“Sciarra (Alessandro Cremona), el personaje antagónico, iba a seguir corriendo todo el tiempo hasta que llegara al Zócalo y se subiera al helicóptero. Y Sam Mendes, cuando ya lo estábamos haciendo ahí, porque él se involucró mucho en la parte coreográfica, como que se dio cuenta que no se iba a ver nada del trabajo de las bailarinas.

“Entonces le habló al script ahí y le dijo ‘vamos a cambiar el guión, aquí en esta parte que Sciarra piense que ya perdió a James Bond, como que se frena, voltea y dice ya lo perdí, baja el paso’. Entonces empieza como a caminar, y Daniel Craig se ve escondido entre la gente, observando, eso lo hizo Sam para que se viera la coreografía. Es un dato que nadie sabe, pero lo hizo porque le gustaba mucho lo que habían hecho las chicas, estaba muy impactado con las bailarinas, con la coreografía, con lo que logramos visualmente”.

Al terminar de filmar esa escena, recuerda, el director agradeció a todo el equipo. “Estaba súper contento y nos agradeció. Los bailarines estaban súper conmovidos, no podían creer que en la mitad del Zócalo el director parara todo y nos agradeciera. Fue muy padre”.

El impacto mundial del desfile de muertos en Spectre

Nosotros sabemos lo espectaculares que son nuestras celebraciones de muertos, pero ¿te sorprendió el impacto mundial de esa escena?

“Sí esperaba y sabía que venía un gran impacto. Pero lo que me sorprendió fue que conforme pasan los años me sigo encontrando gente que me dice: ‘tú hiciste eso’, ‘¿en verdad en México eso lo hacen tradicionalmente, que flotan las mujeres?’ El hecho de que flotaran se me ocurrió, y trabajamos con los departamentos de arte y vestuario para crear esa sensación”.

La mánager y coreógrafa fílmica Priscila Hernández cuenta que también se dio cuenta que en Hollywood todo es posible. Por lo que pudo lograr momentos como el descrito de las tehuanas “flotando”. Agrega: “Sí tuvo un impacto y sobretodo que fue la escena abre la película, que son las más famosas”.

Priscila Hernández y el desfile de muertos de CDMX

Desfile que ahora se realiza anualmente en estas fechas, “porque fue un ruidazo a nivel internacional después de la película”. Y en sus primeras tres ediciones tuvo a Priscila Hernández detrás, a quien buscó gente de producciones Callejón Salao.

“Fue muy bonito poder transmitir a mexicanos y extranjeros un poquito de nuestras tradiciones, pero respetando Mictlantecuhtli, la Coatlicue, el Mictlán, qué significa para nosotros como mexicanos la muerte. Fue muy bonito poder hacer esto desde una perspectiva muy visual”, dice la coreógrafa fílmica.



Además recuerda que la mayoría de su equipo eran voluntarixs que le echaban ganas como si fueran profesionales. “El valor coreográfico que entregamos fue muy valioso, muy visual, muy complejo también porque yo decía ‘eso nos merecemos los chilangos y los mexicanos’”.

Y menciona que una de sus grandes satisfacciones fue ver a las infancias disfrutar y asombrarse con el desfile, y a familias enteras acudir. “El extranjero que tiene la capacidad de viajar, tiene la oportunidad de ver muchas cosas en el mundo. Pero muchas veces los mexicanos no tenemos tantas oportunidades de ver cosas de tanto nivel o con tanto valor artístico y cultural”.

Actualmente a Priscila Hernández le quedan grandes recuerdos de la cinta del 007, Spectre, y el Desfile de Día de Muertos de la CDMX. En este último ya no colabora, pero gustosa volvería para seguir transmitiendo la cultura mexa a la gente. De cualquier manera, le encantaría mostrar más danzas representativas de México al mundo con su toque contemporáneo.

Mientras tanto, comenzará a crearse el ritual de ver la película Spectre en estas fechas con su familia. A fin de año se estrenará la cinta Bardo donde contribuyó con varias coreografías, y en enero de 2023 hará un proyecto en Bellas Artes.