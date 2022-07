El perrito fue discriminado por su peso y su dueña mostró la vergüenza que le hicieron pasar al pobre lomito.

A pesar de que ya hay más lugares que se están sumando a dejar entrar a las mascotas a sus establecimientos, hay otros en los que simplemente las políticas no permiten que los lomitos puedan ingresar, pero lo que le pasó a este perrito discriminado no se le desea a nadie.

Y fue la dueña de ‘Mamut’, nombre de este peludito de raza bulldog, quien denunció que su perrito fue discriminado en una tienda departamental y fue por estar ​​“gordito”.

¿Quién le negó la entrada al perrito?

A través de un video en TikTok, la usuaria de nombre Fernanda compartió el video de la mala experiencia que tuvo su perrhijo en este lugar, algo que provocó diferentes reacciones entre los cibernautas que se enteraron.

En el clip se puede ver a ‘Mamut’ caminando muy emocionado junto a su dueña, listo para entrar a la tienda departamental que integró el servicio de carreolas para perros, para que así los lomitos no se queden afuera del comercio y también recorran las instalaciones del comercio.

Con esa promesa, Fernanda llevó a Mamut; sin embargo, ni siquiera lo dejaron pasar los guardias de seguridad por su peso y por eso decidió exhibirlos.

Perdieron a su mejor cliente con ese acto discriminatorio

“El policía dijo que yo era muy gordo para subir en ellas (las carreolas), no me dejaron pasar”, destaca la dueña dentro del video, mientras que el perrito simplemente se aleja de la tienda.

“Perdiste a tu mejor cliente”, remata la grabación al tiempo que Mamut y su dueña se marchan sin nada más que decir.

El material ha causado cientos de reacciones, ya que algunos apoyan a Mamut y señalan que tenía derecho de ingresar a la tienda, mientras que otros argumentan que el negocio no tuvo la culpa, pues ellos hicieron el esfuerzo de ser pet-friendly, pero no debieron negarle la entrada por ser “gordito” y no caber en la carreola.

