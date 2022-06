“Dios está de vacaciones”, rezaba en 1963 el joven de dieciocho años Paolo Po, alter ego de un importante periodista y escritor cuyo nombre descubriremos más adelante. Po fue autor del libro 41 o el muchacho que soñaba en fantasmas, una novela que pasaría por como de librerías de viejo sin que muchos se percataran de que en realidad significaba el parteaguas de una narrativa más incluyente. Pero ¿por qué estaría Dios de vacaciones?, se preguntarán. Ni el propio autor lo sabía. Lo que sí supo fue que sus plegarias por encajar en la heteronorma fueron ignoradas. Creyó que la infinita misericordia no alcanzaba para los homosexuales.

Un poco de contexto. Por años se creyó que Las picardías de Goyo Momo, de Benjamín Amérika, fue la primera novela gay mexicana. Sin embargo, recientemente se corroboró que, por apenas unos meses, el libro 41 o el muchacho que soñaba en fantasmas, de Paolo Po, se llevaba este título. Ambos estuvieron en circulación en 1964, pero el colofón de la de Po asienta que se terminó de imprimir en diciembre de 1963.

Te puede interesar: El mundo gay de CDMX retratado en 10 novelas

¡Uff! Aún así, lo más interesante de esta novela es el misterio alrededor de su escritor, el cual permaneció en el anonimato hasta después de su muerte. ¿Sabes de quién estamos hablando? Esta es la historia del escritor fantasma detrás de la primera novela gay mexicana.

Si hoy en día, la discriminación y vulneración hacia las personas con una orientación sexual fuera de la heteronormatividad aún existe, ¡Imagínense a mediados del siglo XX! Era peor. Paolo Po estaba consciente de ello, por lo que prefirió alzar la voz a través de este seudónimo para ser libre de hablar sobre la homosexualidad y la pesadumbre que generaba. ¿Su identidad? Un misterio. El anonimato le permitía continuar con el papel de ‘vida normal’ que llevaba fuera de las cinco publicaciones que hizo su alter ego.

Durante años, el prominente escritor llevó una vida doble que —irónicamente— salió del clóset hasta después de su muerte. Su miedo y homofobia interiorizada construyeron sólidos castillos de letras a su alrededor para protegerlo. ¿Quién lo perseguiría en el lomo de los libros? Pareciera contradictorio pensar que una persona que sueña con los fantasmas de amoríos homosexuales pudiera ser homofóbica. Sin embargo, de acuerdo a algunos de sus allegados, el constante sentimiento de no pertenecer y “estar mal hecho” llevaron al escritor a desarrollar una enorme rabia contra sí mismo.

Paolo quería vivirse abiertamente fuera de las páginas. Sin embargo, el escrutinio constante de la época lo llevó a reprimirse hasta niveles inimaginables. Fuera de su alter ego, el escritor era incapaz de aceptar su identidad. Como constancia, algunos pasajes en sus publicaciones muestran el profundo dolor que vivía:

“Dios está de vacaciones. Por más súplicas que le hacen los hombres para que remedie la serie de imperfecciones y los problemas que estas crean, no las conoce. En su escritorio de su despacho particular se ha amontonado un cerro de denuncias —y allí entre el inmenso volumen de estas, está la mía— que no están solucionadas”.

Paolo Po