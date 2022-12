Una de las tradiciones de muchos chilangos, Christmas in the Park, ya está de regreso hasta el 15 de enero, y esto es lo que encontrarán.

Una de las tradiciones de muchos chilangos, Christmas in the Park, ya está de regreso hasta el 15 de enero, y esto es lo que encontrarás.

La Navidad llegó al sur de la CDMX con la apertura de las atracciones de Christmas in the Park en Six Flags. Este año celebran su décimo aniversario, por lo que ya se les considera un clásico para los capitalinos en esta temporada. Y, como es su costumbre, cada año se lucen con lo que ofrecen.

Checa también: Navidad en las Montañas 2022 llega con aldea de Santa, música y mucho más

Esto es lo que te espera en Christmas in The Park

Para la edición 2022 hay tanto que no vas a saber por dónde comenzar, o quizá quieras dividirlo en un par de visitas para abarcarlo todo. En primer lugar, podrás ver el desfile Christmas Light Parade, con todo y fuegos artificiales.

Pero Christmas in the Park también tiene listas la Villa Navideña, el show y cuento navideño Brillo de la Navidad en el Castillo de los Sueños. Así como la Casita de Dulces del Polo Norte, donde podrás comer muchas delicias con Santa Claus y sus duendes.

Foto: Facebook (Six Flags)

Además podrás pedir posada y recibir dulces por montones en Las Posadas de Caramelo, partir piñatas con los personajes de los Looney Tunes. Además de tomarte selfies con personajes navideños y de La Liga de la Justicia que encontrarás por todo el parque de diversiones.

Y si quieres más, tendrás chance de sumergirte en espuma blanca en Kids Snow Camp y Family Snow Camp. Asimismo, podrás bailar con música navideña en vivo de la Jingles Magic Band y ver los Espectáculos Navideños en los que se interactúa con los asistentes. Ya que andas ahí, también tendrás oportunidad de subirte a las montañas rusas y demás atracciones del lugar.

Otras actividades que tendrán costo extra son: Snow Race con rampas para deslizarte, Arts & Toys Plaza con artesanías y antojitos navideños. También hay fogatas para que calientes y disfrutes malvaviscos con chocolate y galleta, y la entrada al Castillo de los Sueños.

Te puede interesar: Mapa con todos los Bosques de Árboles de Navidad cerca de CDMX

Fechas, horarios y precios

¿Cuándo, dónde y cuánto por ir a pasártela chido a Christmas in the Park en su décimo aniversario? Las atracciones ya arrancaron y estarán abiertas hasta el 15 de enero de 2023, entre 10:00 a.m. y 10:00 p.m., por lo que tienes tiempo para planear la ida o repetir visita.

Se encuentran en el parque de diversiones Six Flags, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco Km. 1.5, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan. En cuanto a los precios, hay dos: $979 por pase de un día, o $799 si tienes el pase anual. Puedes comprar tus boletos aquí.

¿Ya estás listo para jalar con la pareja, familia, seres queridos a divertirse unas cuantas horas en Christmas in the Park? Recuerden la ropa abrigadora para aguantar el frío de la temporada, y listo.

Por cierto, si vas a andar en Morelos, debes saber que habrá un poco de estas atracciones en Harbor Oaxtepec, como una Villa de Navidad. También un espectáculo de encendido luces a partir del 10 de diciembre.

Antes de irte, no dejes de leer: ¿Te gustan las luces navideñas? Estos lugares te encantarán