Una de las razones por las que la Navidad es la mejor época es sin duda por los villancicos, pues ya puedes escucharlos sin que nadie te tache de ridículo.

Así es, a partir del 1 de diciembre comienza la temporada navideña y con ella los famosos cánticos regresan.

Llega la Navidad y con ella los villancicos

Ya es tiempo de poner el árbol, comer ponche, romeritos, bacalao, fruitcake y todas esas delicias que nos hacen romper la dieta. Pero, muy importante, siempre con unos buenos villancicos de fondo.

Sí, nos referimos a esos cantos cristianos o no religiosos que se interpretan en la época navideña, posadas y hasta la Epifanía el 6 de enero.

Seguramente millones de chilangos los recuerdan por versiones de Pandora, Tatiana, Mijares, Denise de Kalafe, entre otros.

Pero a lo largo de la historia se han hecho muchos otros covers para diferentes gustos musicales y edades, que ya son clásicos o lo serán de tan chidos que están.

Versiones rifadas de los villancicos

Así que, si los que conoces desde peque ya te parecen muy choteados, acá te van estas opciones para refrescar tu playlist. ¡Feliz Navidad, chilango!

“Feliz Navidad”, José Feliciano, Feliz Navidad

El villancico clásico de clásicos es este del artista boricua. No es un cover, pero con su mezcla de spanglish y una letra sencilla pero efectiva, cada diciembre es infaltable.

“Santa Claus is coming to town”, Bruce Springsteen & The E Street Band, My Hometown

El Jefe y su banda se echaron este cover en su concierto del 12 de diciembre de 1975 en Nueva York, y desde entonces es una gran opción rockera para la época.

“Noche de paz”, Luis Miguel, Navidades

Un villancico como este requiere de una interpretación impecable y con mucho sentimiento, justo como esta. Además están fino el arreglo musical y gran coro.

“Jingle bell rock”, Hall & Oates, Jingle Bell Rock

Esta rola navideña es de 1957 con Bobby Helms, y sigue siendo un hit. Pero el cover de Hall & Oates en los 80, con todo y riff de guitarra en medio, es una joya.

“All I want for Christmas is you”, Danna Paola, Feliz Christmas Vol. 1

Original de Mariah Carey, es un villancico de 1994 que hoy ya es clásico e infaltable. Y, sí, la cantante mexicana le hizo honor con su alegre cover del 2021.

Covers que seguro no conocías

“La canción del tamborilero”, Raphael, Ven a mi Casa esta Navidad

El Divo de Linares viene cantando este villancico desde 1969 en la película El Ángel. Y siempre resulta impactante su estremecedora y dramática interpretación.

“The little drummer boy”, Johnny Cash, The Christmas Spirit

También en la década de los 60, la estrella del country estadounidense lanzó su versión a esta canción de 1941. Magnífica, solemne, perfecta para la Nochebuena.

“Let it snow, Let it snow, Let it snow”, Frank Sinatra, Christmas Songs by Sinatra

Uno de los villancicos que vienen a la mente llegando diciembre es este. Con la privilegiada voz de Sinatra y arreglo de orquesta, es un clásico para la posteridad.

Versiones rock, pop y hasta norteñas

“Rodolfo el reno”, Los Tigres del Norte, Eterna Navidad Celebremos

Los Jefes de Jefes siempre rifan, y un ejemplo más está en su cover a este villancico. Les quedó tan chido que no podrás evitar pararte a bailar y cantar.

“Blanca Navidad”, Moderatto, Nos vemos en el Invierno

Con su estilo metalero, el grupo mexa hace una peculiar versión de este villancico. Y es que en la parte musical incorpora “I’d do anything for love (But I won’t do that)”, de Meat Loaf.

“We wish you a Merry Christmas”, Weezer, Christmas with Weezer

Este villancico e himno de la Navidad tiene muchas versiones, y una de las más cool es la de Rivers Cuomo y compañía. Con su suave y dulce ritmo rockero es ideal.

“Rockin’ around the Christmas tree”, Morat, Feliz Christmas Vol. 1

La banda colombiana se mete en el espíritu navideño con su cover al clásico de Brenda Lee. Lo cantan en su idioma original, inglés, con alegría y algo de humor.

“It’s beginning to look a lot like Christmas”, Michael Bublé, Christmas

Hace más de una década el cantante canadiense lanzó un disco imperdible esta temporada, del que resaltamos este cover de la década de los 50. Es exquisito.

“Run, Rudolph, run”, Lemmy Kilmister, Dave Grohl y Billy F. Gibbons, We Wish You a Metal Christmas Motörhead, Foo Fighters y ZZ Top unidos en un villancico a ritmo de metal puede prender durísimo tus navidades. Este poderoso cover animará a cualquier grinch.

“El burrito de Belén”, Juanes, Superestrella en Navidades

El cantautor colombiano hizo su versión de la canción navideña venezolana “El burrito sabanero”. Con su toque latino alegrará la cena familiar o las posadas.