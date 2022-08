Para los cuentos no hay edad. Este cuento, escrito por Andras Yareth Hernández Ramírez, nos invita a conectar con le niñe interior que habita en nosotres para repensar la diversidad corporal y para explorarla manera como podemos construir otros valores que nos lleven a respetar la diversidad de los cuerpos y reconectar respetuosamente con las infancias.

¡ALERTA, ALERTA!

Estás aterrizando en el planeta Kerem, [1] cuerpo estelar donde habitan les niñes cuando les adultes no lxs ven y en donde, si una de estas personas adultas llega, su corporalidad se reduce detamaño inmediatamente, desapareciendo sus signos de la edad, luciendo comoune niñe otra vez.

Ahora que has aterrizado, suspequeñes habitantes te saludan con una gran sonrisa en sus rostros, te toman dela mano y te llevan frente a un espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo luces justo ahora?

Miras a estas personitas y te dascuenta de que todas son igualmente encantadoras a pesar de que sus corporalidades son diferentes entre sí.

Claro, nuestros cuerpos siempre han tenido una gran diversidad de estaturas,tallas, colores de piel, cicatrices, lunares, marcas, habilidades, entre otras características, y en el planeta Kerem todos los cuerpos se respetan y se amanpor igual.

Este espejo en el que ahora estás mirando a tu pequeñe yo es mágico. ¿Ya te diste cuenta de que algunos recuerdos de tu infancia vienen hacia ti? Indaguemos un poco en ellos. ¿Recuerdas sialguna persona cercana a ti llegó a hacer algún comentario sobre tu cuerpo? ¿Quién te lo dijo? ¿Fue algo agradable o desagradable?

Independientemente de quién te lo haya dicho, ¿sabes la verdadera razónde ese comentario? ¡Vamos a la historiaque hay detrás!

Hace muchos años, desde otra galaxia, llegó al planeta Tierra un clan de poderosos y malvados hechiceros expertos en controlar la mente de las personas. Sus nombres son Género, Adultocentrismo, Estética, Medicalismo, Capitalismo, Capacitismo y Discriminación. Hasta la fecha viven entre les habitantes sin que ninguna persona adulta se dé cuenta, ya que además de controlar la mente, tienen un par de poderes más: son invisibles a los ojos deles adultes y se regeneran rápidamente.

Sin embargo, como solo les niñes pueden ver a estos malvados seres, se dieron cuenta de que llegaron a la Tierra buscando alimento, ya que estaban a punto de morir de hambre porque lo único que pueden comer es la tristeza, el miedo, el dolor, la desesperación y el enojo de les habitantes del planeta enel que se encuentren viviendo, sin importar si son niñes o adultes. No obstante,buscan más a les niñes porque dicen queson mucho más nutritives y energizantes que les adultes.

Pero todo ha sido más complicadoporque estos hechiceros, al ser tan altos y grandes como el monte Everest, tienen un hambre voraz, así que las 24 horas deldía y los 365 días del año hacen muchas diabluras en todo el mundo para conseguir su preciado alimento.

¿Te imaginas qué tipo de fechorías hace el clan malvado, sobre todo para conseguir el miedo, desesperación, dolor, enojo y tristeza de les niñes?

Uno de sus sitios favoritos para obtener su comida son las familias, ya que por lo general encontrarán ahí a les niñes, así que empezarán a hechizar a les adultes para que hagan sentir mal a las infancias. Por ejemplo, Estética hará que lxs critiquen y rechacen con actitudes y palabras hirientes si su piel, su cabello, sus ojos, su audición, sus habilidades y su cuerpo en general no se parecen al de ella, pues Estética es la más hermosa de todo su clan, o al menos ellos así lo piensan, porque además de ser muy inteligente y hábil, tiene una piel sumamente tersa y blanca, sin vello y sin ningún tipo de marca o cicatriz; sus ojos son azules, aunque desde cierto ángulo se le ven de color verde, y por supuesto no necesita ningún aditamento para ver perfectamente bien, pues su vista es envidiable, al igual que su audición; su cabello es de un color dorado mucho más bonito que el oro y ligeramente rizado; sus labios son carnosos y de color rojo, mientras que su figura es delgada y alta, aunque con unos atributos muy atractivos.

“¡Eh!, ¡ya no comas!, te vas a poner más gorda y así nadie te va a querer” es una de las frases preferidas que Estética implanta en la mente de los padres para que se la digan especialmente a sus hijas, al igual que la frase “Como que estás muy prietito, ojalá te cases con una niña bonita y blanquita para que mejores la raza”.

¡Imagínate lo mal que la deben pasar les niñes intersex y trans! Además de recibir este tipo de comentarios corrosivossobre sus cuerpecitos, Medicalismo se encarga de hacer que les adultes creanque estas infancias están enfermas y quenecesitan urgentemente una cura. Por ejemplo, hace que aunque les bebés intersex tengan apenas unos días de nacides, les adultes les sometan a cirugíassumamente dolorosas para que sus cuerpecitos se parezcan al de Estética.

Por otro lado, Género ayuda a que Medicalismo haga sentir peor a les niñes trans, pues con su poder telepáticohace que les adultes, además de pensar de elles que “algo les funciona mal en sucabecita” y que por ello deben llevarles al psicólogo o al psiquiatra de inmediato, hace que piensen que no es posible que “dejen de ser” niños o niñas, pues son las únicas alternativas que hay y no hay nada que pueda cambiarlo, aunqueen la realidad, tú y yo sabemos que existen muchos más géneros aquí y en todo el mundo, incluso desde la antigüedad.

Adultocentrismo, en conjunto con su amigo Género, también se encargará de hacer sufrir a les niñes en otro de sus lugares preferidos: la escuela, pues con sus poderes hará que les profesores les obliguen a usar un uniforme, un corte de cabello, un peinado y un comportamiento que generalmente no les agrada a las infancias. Además, hará que les profesores no puedan escuchar ni una sola palabra de les niñes que les avisan cuando otres de sus compañeres o profesores han sido hechizades por el clan malvado para tratarles mal haciéndoles bullying, por lo que no podrán ayudarles ni defenderles.

Adultocentrismo también se alimenta del sufrimiento de les niñes haciendoque algunes adultes toquen sus cuerpecitos sin su consentimiento o que lesobliguen a hacer cosas que no quieren con sus pequeñas corporalidades; y si estas infancias se atreven a decírselo a sus papás o a otres adultes, Adultocentrismo volverá a silenciar sus vocespara que nadie pueda protegerles.

Por su lado, Capacitismo se da ungran festín cada que hechiza a les adultes para que traten mal a les niñes que tienen alguna enfermedad, diversidadfuncional o discapacidad, y que incluso sigan construyendo y manteniendo lugares en donde estas infancias no puedan acceder, convivir o transitar libremente porque existe la posibilidad de que su arquitectura o ambiente sean nocivos para ellas.

Capitalismo se divierte mucho hechizando a les adultes para que todo eltiempo estén muy ocupades trabajando, todo por conseguir más dinero, provocando que no puedan cuidar bien a les niñes ni jugar con elles; pero para ayudarle a su novia Estética a conseguir comida, ha hechizado a algunes adultes para que preparen refrescos,dulces y frituras que puedan comer lesniñes con el objetivo de alegrarles unpoco y que no puedan sentir su soledad.Sin embargo, esto es una trampa, porque al consumir más y más estos productos, ganan peso y comienzan a enfermarse, volviéndose presas fáciles para Estética.

Y como lo que come el cruel clan dehechiceros nunca es suficiente, encantaron a muches adultes para que crearanla televisión, las revistas, el periódico, elcine, la radio, el internet y las redes sociales, donde todo el tiempo pueden enviar mensajes y controlar la mente de las personas de una manera más fácil y simultánea, inventando entonces comerciales de comida chatarra muy atractiva para les niñes o publicaciones en donde solo se presentan cuerpos tan bellos como el de Estética. Y ni qué decir de las telenovelas, donde todo el tiempo muestran aadultes muy ocupades compitiendo por el dinero y dejando a un lado a las infancias.

Por supuesto, esto le ha facilitado los deberes a Discriminación, ya que así le esmás sencillo lanzar sus hechizos, provo- cando que haya mucha desigualdad entre les humanes.

Cuando regreses del planeta Kerem, ¿cómo crees que podría derrotarse a estos malvados hechiceros? ¿Cómo ayudarías a les niñes a ser inmunes a los hechizos de Género, Adultocentrismo, Estética, Medicalismo, Capitalismo, Capacitismo y Discriminación? ¿Qué haríaspara que en el mundo las infancias fueran más libres?

1. Kerem: palabra en idioma indígena tzeltal que significa “niño”. Es usada comúnmente en Chiapas.