Los mejores productos temáticos están por llegar al Hello Kitty Fest en la CDMX. ¡Lánzate en familia el domingo 4 de diciembre!

¡La gatita más tierna del mundo está de regreso en la capital! Ve preparando el cochinito, porque falta muy poco para la nueva edición navideña de Hello Kitty Fest en la CDMX, la cual contará con un mega bazar, set de fotos, dance cover y muuuchas atracciones que le darán gusto a tu corazón kawaii. Aquí te contamos los detalles de este encuentro temático.

¿Qué habrá en el Hello Kitty Fest de la CDMX?

El ambiente navideño ya comienza a inundar nuestra capital, y ¿qué mejor forma de celebrarlo que en compañía de Hello Kitty y sus amigos? Si eres fan del personaje más emblemático de Sanrio, no lo pienses más y aparta el próximo 4 de diciembre, porque en este evento te aguardan muchas sorpresas.

En esta ocasión, el Hello Kitty Fan Fest presenta su séptima edición y contará con más de 100 expositores, quienes ofrecerán los mejores productos temáticos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para expandir tu colección de productos cute: Desde accesorios, ropa y bolsas, hasta maquillaje, pósters, coleccionables, pines, papelería temática y más.

Además de armar tu tarde de shopping en el bazar, también tendrás la oportunidad de tomarte las mejores fotos navideñas con Kitty Claus y armar las selfies con tus amix en los sets fotográficos del lugar. Los postres inspirados en Kitty no pueden faltar, así que prepárate para hincar el diente con las delicias preparadas especialmente para ti.

Por si esto fuera poco, también habrá dance cover y regalos para las primeras 100 personas en acudir al evento. Recuerda que se trata de un evento con entrada libre y para toda la familia, así que podrás lanzarte a dar el rol con tus peques.

Tal vez te interese: Apúntate al Anime Fest edición navideña, una frikiposada imperdible

¿Dónde y cuándo será el bazar de Hello Kitty?

Prepárate, porque la siguiente edición del bazar de Hello Kitty ya está a la vuelta de la esquina. La cita es el próximo domingo 4 de diciembre de 2022 a partir de las 11:00 h en el Deportivo SME Coapa. ¡No te quedes con las ganas de asistir!

Dónde: Deportivo SME Coapa (Salón LUX), en Calzada del Hueso 381, a dos cuadras de Galerías Coapa.

Cuándo: Domingo 4 de diciembre, de 11:00 a 18:00 h

Cuánto: Entrada libre

Aparta la fecha y no te pierdas de todas las sorpresas que este Hello Kitty Fest en la CDMX tiene para ti y para toda tu familia. Si buscas más planes con ondita navideña en la capital, no te vayas sin echarle un ojo a: Lánzate a la K-Popsada, el increíble evento navideño de K-Pop en la CDMX 🤞🎄.