El diseño y el arte floral mexicano van más allá de las tradiciones decorativas: están más vivos que nunca a través de instalaciones y piezas efímeras, como las que distinguen a estos estudios. Conócelos.

Ya están muertas las flores cuando las cortas. Quizá por eso son tan hermosas: hacen pensar en lo delicado y efímero de la belleza. Conoce un poco más sobre el Arte Floral en la CDMX

Sobre esto reflexiona Matzuko Nishijima, artista floral que pasó de la psicología a la exploración de las flores mexicanas y a dedicarse a crear experiencias sensoriales llenas de color y emoción. En esa ruta conoció a Olympia Frangos y juntas fundaron Allium Estudio Floral hace ocho años.

Su tarea no se limita a decorar bodas, fiestas de 15 años, velorios, Días de Muertos. En parte sí, pero con otra estética. “Con diseño” y, sobre todo, lejos de los convencionales arcos, coronas, centros de mesa.

Lo interesante está en la multidisciplina, en entrarle a la escenografía, a la danza, a una exposición artística. “Es como un refresh. En México hay importantes estudios dedicados a un arte en el que las flores son elementos de experiencias sensoriales. Ya no se tiene que recurrir a Londres o Japón, porque en México desarrollamos propuestas de vanguardia en el diseño de experiencias –comenta Matzuko–. Está muy bien que venga Azuma Makoto para una instalación en Tulum, pero también está bueno que se considere más a los proyectos mexicanos”.

Arte Floral en la CDMX

ESTILO Y EXPERIMENTACIÓN

La diversidad de flores mexicanas permite darle un estilo propio a cada proyecto. Por ejemplo, el trabajo de Matzuko y Olympia puede tener rasgos del jardín inglés y de la jardinería tradicional japonesa, pero siempre apostando por formas y colores mexicanos.

Estas posibilidades las han llevado a “experimentar” en las instalaciones y elementos decorativos de una boda en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, a crear una pieza en el taller “Flores y movimiento” y establecer un vínculo con una pareja de bailarines que montaron una pieza de danza contemporánea, además de involucrar al público del taller.

“Hemos decorado aparadores; nos encantaría montar escenografías para óperas y hacer más proyectos para teatro… Yo soy psicóloga y Oly es arquitecta: nos gusta mezclar la comida, la música, la danza. El arte nos inspira”, apunta Matzuko.

IG: @alliumestudiofloral

Si buscas flores mexicanas para tus arreglos florales, aquí algunas recomendadas…

Arte Floral en la CDMX

Dalias Gladiolas Rosas Jazmines Nardos Ave del paraíso Cempasúchil Lisianthus Calas Heliconia Orquídea Phalaenopsis

Estudios florales en CDMX

Son muchos los proyectos que florecen en nuestra ciudad y trabajan lo floral desde su dimensión estética, con todo su potencial artístico. Aquí algunos de ellos:

Flores Cosmos

Surge en 2007 en la Ciudad de México y, desde entonces, este taller fundado por Ramiro Guerrero y Alberto Arango se dedica al diseño floral especializado en instalaciones florales a gran escala. Se ubica en la colonia Escandón y en su espacio elaboran sus piezas y arreglos, además de almacenar los materiales organicos provenientes de varias partes del mundo. Flores Cosmos ha colaborado con creadores como Azuma Makoto, Mario Testino y Carla Fernández; El trabajo de Guerrero y Arango estuvo en el festival Flora, en España, y fue expuesto en el Scad Museum del Savannah College of Art and Design y en el Scottsdale Museum of Art. Actualmente son directores artisticos de la tercera edición del Festival de Flores y Jardines FYJA, que se celebra en la Ciudad de México durante el último fin de semana de abril.

IG: @florescosmos + fyja.mx

Emilio Libreros

Emilio inicia como taller floral en 2016 y, para ampliar su técnica, dos años después viaja a Japón, donde cursa un máster de colorimetría, en Tokio, y un taller de floristería creativa Sogetsu, en Kioto. De regreso a México experimenta con técnicas de pintura en las flores y follajes, lo que es un diferenciador de su trabajo. El taller se ubica en el Centro de la CDMX y entre sus proyectos recientes puede mencionarse su participación en Zona Maco 2022, en un stand curado por Elle Decoration.

IG: @emiliolibreros

Floweriize

Jimena Garduño es fundadora de este estudio de diseño floral y styling que se especializa en crear piezas florales únicas. Como diseñadora líder, Garduño es minuciosa al escoger la paleta de color, flores y follajes de cada composición, siempre con atención al movimiento y espacio de cada pieza. En Floweriize también se imparten talleres de diseño floral, y ahora el proyecto incluye un invernadero donde cultivan sus propias flores, entre ellas la dalia, flor principal del estudio, de la que tienen más de 60 variedades.

IG: @floweriize

Si quieres conseguir la Chilango de abril “100 lugares donde comprar plantas en la CDMX”, puedes encontrarla en Starbucks, Sanborns, puestos de revistas y en el aeropuerto. O también puedes leer online nuestros especiales haciendo click aquí.

¡Japón en México! Los sitios secretos donde florecen las únicas sakuras de la CDMX