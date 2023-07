Randy Meisner, quien tocaba el bajo y hacía algunas voces en Eagles, falleció este 26 de julio de una enfermedad pulmonar obstructiva.

Randy Meisner, integrante fundador de Eagles, falleció este miércoles 26 de julio, de acuerdo con lo que se informó a través de las redes sociales de la banda. Por supuesto, mencionar a la agrupación nos trae a la mente “Hotel California”, icónica canción que habita en el soundtrack personal de mucha gente.

El Hotel California que supuestamente inspiró la canción de Eagles está ubicado en México —y no, no nos referimos al que está saliendo del metro Centro Médico en CDMX—. Este lugar está ubicado en Todos Santos, Baja California Sur, y se dice que es uno de los hoteles embrujados que hay en nuestro país.

Según la leyenda, la mujer de la que habla la canción se llama Mercedes y ronda por los pasillos del hotel; sin embargo, no hay nada que compruebe la relación entre la banda y este establecimiento. De hecho, el Hotel California abrió en 1950 y en el 2001, cuando fue adquirido por una pareja canadiense, recuperó su nombre original. Por otra parte, la canción de Eagles obtuvo el Grammy a Grabación del Año en 1977, después de aparecer en el álbum del mismo nombre.

La batalla legal entre Eagles y el Hotel California

En 2018, Eagles llegó a un acuerdo con el Hotel California tras demandarlos por querer registrar su nombre como marca. El establecimiento había sido acusado, también, de hacer creer a los huéspedes que la banda autorizaba el uso del nombre de la canción poniendo música suya en el lugar, así como vendiendo camisetas, imanes y posters.



El acuerdo se dio después de que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos aceptara que el hotel desistiera de su solicitud para registrar la marca. En los documentos presentados ante la corte, el Hotel California negó que hubiera señales que pudieran confundir a los huéspedes.

Facebook Hotel California Todos Santos.

“La canción ‘Hotel California’ de los Eagles no se inspiró de ninguna manera en el Hotel California en Todos Santos”, se advierte en la página web del lugar, que consta de 11 habitaciones y suites. “El hotel desea informar a sus huéspedes que no existe ninguna conexión pasada o presente entre el hotel y los Eagles, cualquiera de sus miembros o su canción. Cualquier rumor o insinuación que sugiera que la canción está asociada o inspirada por el hotel no es cierta”, sostienen.

¿Dónde está el Hotel California?

Todos Santos, donde está ubicado el Hotel California, está ubicado a una hora en coche desde el centro de Cabo San Lucas o desde el de La Paz, ciudades que tienen aeropuertos. Además, la población está muy cerca de donde atraviesa el trópico de Cáncer.

Facebook Hotel California Todos Santos.

La cocina del lugar está a cargo del chef belga Dany Lamote y se dice que tienes que reservar con más de un año de antelación. No descartamos su popularidad si tomamos en cuenta lo que se dice de Eagles y los rumores con respecto a que el hotel está embrujado.

Dirección: Benito Juárez, esquina Morelos y Márquez de León, Centro, Todos Santos, Baja California Sur.

Por si estabas con el pendiente, Randy Meisner no está entre los autores de “Hotel California”, aunque sí grabó la canción con Eagles. El músico, quien tocaba el bajo y hacía coros en la banda, falleció a los 77 años de edad tras complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Descanse en paz.



