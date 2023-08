Mientras el club de precio quiere limitar la cantidad de venta de pasteles, en Costquito hay una gran oferta sin membresía.

Juan Luis Sainz Hernández es un hombre que supo aprovechar las necesidades de su localidad y abrió Costquito, en donde vende artículos del conocido club de precio ¡sin membresía! Claro, todos hemos reconocido productos de Costco en cafeterías y hasta puestos callejeros, pero este sujeto dio un paso más allá y abrió una tienda —con un logo similar al de la cadena— en San Pancho.

Costquito está ubicado en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y aunque obviamente el precio de los productos es algo más caro que el de la tienda, para los habitantes de este lugar vale la pena ahorrarse el pago de la membresía y el recorrido hasta León. Es ahí donde está el Costco más cercano y el camino desde San Pancho es de unos 40 minutos en coche y una hora o más en transporte público.

Este negocio nació de la necesidad de Juan Luis, quien tiene también un restaurante y encontraba complicado estar yendo a León a comprar diferentes productos a Costco. Entonces aprovechó y le dio vida a este lugar, que ha sido muy bien recibido por los locales.

“La verdad no esperaba la aceptación que tuvo el negocio en las personas, creo que superó mis expectativas. Creo que es algo que no había vivido, pero sí me gusta, obviamente cuando pones un negocio es un riesgo y pues gracias a Dios la gente lo tomó a bien”, declaró el dueño de Costquito al diario AM.

¿Dónde está Costquito?

Lugar: Boulevard Emiliano Zapata 337, Barrio de San Antonio. San Francisco del Rincón, Guanajuato, México.

El Costquito tiene una ubicación privilegiada, ya que está justo detrás de un centro comercial en el que también hay Bodega Aurrerá.

Costco pone límite a la venta de pasteles

Para evitar la reventa de los pasteles de Costco, como ocurre en Costquito San Pancho y muchos otros lugares, la cadena implementó nuevas restricciones para la compra de postres. La nueva política, que ya existe en una sucursal de Cuernavaca, Morelos, implica que los clientes no puedan comprar más de dos chocoflanes y pays, así como máximo cinco pasteles por compra.

Bien sabemos que hay negocios en los que se venden por separado las rebanadas de pasteles, o piezas de galletas por separado, de Costco. La relación costo beneficio que obtienen los revendedores es bastante grande; sin embargo, afecta a otros clientes de los clubes de precio, quienes no encuentran sus productos favoritos porque vuelan.

@Costco no se vale que acaparen , entonces no cobren membresía de todos modos cuando va uno ya no hay ningún pastel , ni galletas ni donas. pic.twitter.com/7FdiL2Du9n — Alex Ruiz (@AlexRui14221011) August 19, 2023

Y tú, ¿serías cliente de un Costquito?