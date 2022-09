¿Tienes ganas de echar party? Checa esta selección de fiestas que habrá este fin de semana en la ciudad de México. ¡Wuuuu!

Ya llegó el fin de semana y para festejar el fin de mes te traemos una selección de fiestas imperdibles en la ciudad de México.

Que ya se vienen Halloween, Día de Muertos y Navidad en carambola, que la chamba te sacó canas verdes, que tienes uno y mil pendientes. ¡Hoy vamos a desestresarnos! Vamos a darnos un merecido descanso para a bailar, bebes y comer a gusto. ¿Qué dices? Aquí te dejamos una lista de fiestas para festejar que es quincena este fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre.

¿Cómo que ya es octubre?

Así como lo escuchaste, así como lo temíamos, el calendario nos viene correteando. Seguro a ti también te dan ganas de morderte las uñas nada más de pensar en disfraces y regalos por comprar. Pero bueno, vamos a darnos un respiro, ¿jalas? Te traemos fiestas para todos los gustos por acá.

Te puede interesar: Malianteo MX llega con el perreo más grande de la CDMX

Si eres fan de la música electrónica

Nos encanta el Salón Solín por su ambiente y su selección musical. Este viernes se va a poner bueno para los fans del techno con la música de Shine, Amaya, Danny Khas y Rossell.

¿Cuándo?: Viernes 3o de septiembre.

¿Dónde?: Av Oaxaca 137, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Si traes ganas de un plan bueno sin tener que desvelarte, tienes que caerle al Brunch del Oktoberfest organizado por Nix Club 88. Habrá techno, convivencia y un súper ambiente.

¿Cuándo?: Sábado 1 de octubre.

¿Dónde?: Monterrey 45, C. U. Benito Juárez, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Checa también: Fiesta, salchichas y muuucha cerveza en el Oktoberfest 2022 de CDMX 🍺

Si eres de ritmos latinos

Caele a este evento de lujo con un montón de reggaeton del bueno. Si vas de blanco, no pagas cover. Habrá lluvia de colores, shots de bienvenida y música en vivo con el DJ Snai y “La bebe”.

¿Cuándo?: Viernes 30 de septiembre.

¿Dónde?: Cto. Geógrafos 29, Cd. Satélite, 53100 Naucalpan de Juárez, Méx.

Caele a este homenaje a Botellita de Jerez bajo la organización del colectivo musical Soñar no cuesta nada. Puedes comprar boletos en línea por Boletia o directamente en el Foro Hilvana el viernes y sábado.

¿Cuándo?: Sábado 1 de octubre.

¿Dónde?: Cto. Av. México-Tenochtitlán 17, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX.

Si traes un poco de nostalgia

¡Vamos al Patrick! Éste es el lugar para disfrutar las rolas con las que crecimos. Así que si eres millenial o gen-z, este viernes podrás bailar bajo una nube de nostalgia y buena vibra.

¿Cuándo?: Viernes 30 de septiembre.

¿Dónde?: Merida 17, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX.

Si eres fan del glam metal, éste es el evento para ti. Cáele a escuchar y disfrutar clásicos como “Talk Dirty to Me”, “Every Rose Has Its Torn” “Something to Believe in” y muchas más en el Foro Cultural Moctezuma.

¿Cuándo?: Sábado 1 de octubre.

¿Dónde?: Av Emilio Carranza 22, colonia moctezuma, Venustiano Carranza, 15500 Ciudad de México, CDMX.

Si traes ganas de un plan fuera de lo común, te recomendamos que visites alguno de estos parques de trampolines para que saltes hasta cansarte.