El Halloween ya se siente cerca, y para que comiences a entrar en ambiente se viene el Festival del Terror de Six Flags.

Después del 15 de septiembre ya se siente cerquita el fin de año, ¿a poco no? Y es que bien pronto llega Halloween, y con esta celebración muchas actividades como el ya clásico Festival del Terror de Six Flags. Checa lo que trae en su décimo aniversario, pues seguro no querrás faltar.

¿Qué te espera en el Festival del Terror este año?

Para que te vayas preparando, checa las atracciones que regresan este año, pero ojo que no son aptas para menores de 13 años:

Hotel Siniestro: Si aprecias tu alma, piensa antes de ir a este hotel cuyas cenizas cobran vida cuando llegan sus huéspedes descritos como sádicos. Escape zombie: Muertos vivientes están listos para echarse a cualquiera que haga un movimiento en falso o ruido que llame su atención. ¡Ay, nanita! El portal: Zona oscura en la que debes cuidar cada paso que das. Se advierte que nada es lo que parece y que tu mente podría jugarte chueco. Licántropos, aullido de terror: Entra a un castillo maldito, sólo cuida no hacerlo en luna llena porque el lobo te podría comer. Las fobias: ¿A qué le temes? Prepárate para esta sección del festival que promete contenido perturbador, y advierte que de nada te servirá gritar. La prisión: Este lugar fue clausurada hace años, tenía reos deformados, perversos y agresivos por siniestros experimentos. ¿Seguro quieres entrar?

También hay nuevas y espeluznantes atracciones

Pero si piensas que eso es poco, ¡hay nuevas atracciones espeluznantes! Si te sientes muy salsa y que lo terrorífico te hace los mandados, chécalas:

Mal de Ojo, la experiencia: Basada en la cinta homónima, da acceso a la casa de la abuela que se sospecha es bruja. ¡A ver si logras salir vivx! Espantapájaros: Este ser cuida un sembradío de las aves, pero parece que jala parejo. Si decides entrarle, podrías pagar un precio muy caro. Mazmorras: Esta atracción es descrita como un inframundo con sombras y dolor. Sus habitantes son unas temibles gárgolas listas para torturar almas. La regresión: Esta es nueva pero a la vez no, pues tiene cuatro casas de terror chidas de esta década en una sola. ¡Eso suena no apto para cardiacos, pero ahí tú sabes! Apocalíptico: Esta es una atracción inmersiva para la Experiencia VIP. Necesitarás tener listos tus cinco sentidos para encontrar la cura a un virus que vuelve a la gente agresiva y caníbal. Y es que todo empezó por una fuga radioactiva mezclada con contaminación. ¡Piensa bien antes de entrar! Dulce o Truco: Esta es la única para menores de 13 años. Es interactiva, y promete sustos leves y mucha diversión. Tiene costo extra, consúltalo en la página del parque de atracciones.

Fechas y boletos para el Festival del Terror de Six Flags

Este atemorizante festival se llevará a cabo del 15 de septiembre al 14 de noviembre. El boleto de un día cuesta $629, y ya lo puedes comprar en su página.

El lugar ya lo sabes, es el parque de atracciones Six Flags. Este se ubica en la carretera Picacho-Ajusco Km 1.5, colonia Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan. Y toda la diversión de miedo arranca cuando comienza a anochecer, por ahí de las 7:00 p.m., y hasta el cierre del lugar a la medianoche.

Entonces, ¿ya puestísimx para el Festival del Terror de Six Flags? Si te atreves a entrarle ya sabes lo que te espera, sólo no olvides tu cubrebocas. Y, claro, también habrá decoración bien chida en el parque, como la mexicana del Día de Muertos, perfecta para las selfies.