El festival Happy Ever Fest llegará a la CDMX para traerte gratos recuerdos de tus caricaturas favoritas de los 90.

Este verano diviértete en el Happy Ever Fest, evento en el que podrás encontrar escenarios interactivos inspirados en las caricaturas que se transmitieron durante los 90. Un festival que te transportará a esa época en la que no había preocupaciones, puro estudiar, jugar y, por supuesto, ver caricaturas por la tarde.

Si fuiste un niñx en los 90, este evento es una oportunidad de recordar esa época chida y volver a disfrutar como cuando tenías esa edad.

Esto es todo lo que habrá en el Happy Ever Fest

El primer festival dedicado a las caricaturas de los noventa, Happy Ever Fest, llegará a la CDMX los próximos 29 y 30 de julio de 2023.

Acá podrás revivir momentos chidos y formar parte de tus caricaturas favoritas a través de los escenarios de la zona de selfies, como la caja en tamaño real de Barbie o la piña de Bob Esponja.

El área de comida también será temática, pues habrá chance de que pruebes una deliciosa hamburguesa al puro estilo de Good Burguer.

Obviamente la música no podía faltar, así que los openings de las caricaturas estarán sonando para que puedas cantarlas a todo pulmón.

¿Vas acompañadx de tu amorcito? Aprovecha que habrá bodas temáticas y sellen su amor junto a personajes de caricaturas.

Finalmente, debes saber que el festival Happy Ever Fest contará con un concurso de disfraces en el que ganarás exclusivos productos y un premio en efectivo.

¿Dónde será el festival de caricaturas?

Si ya te animaste a caerle al festival de caricaturas Happy Ever Fest, cáele a Jesús María 43, col. Centro en la alcaldía Cuauhtémoc. La entrada será libre para que no haya pretexto para no ir.

Happy Ever Fest es el evento que reúne todas caricaturas favoritas. Foto: Lotto Producciones.

Cuándo: 29 y 30 de julio de 2023.

Dónde: Jesús María 43, Centro, Cuauhtémoc.

Costo: Entrada libre.

