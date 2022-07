Arma tu plan cultural con estas actividades y exposiciones inmersivas en la CDMX que los recintos capitalinos han preparado para ti.

¿Sin planes para salir de la ciudad? ¡Ni te apures! En la capirucha encontrarás increíbles opciones culturales para gozar al máximo del verano. Si quieres salir de la rutina y ponerle un toque interesante a tu fin de semana, aquí te compartimos algunos recintos chilangos que cuentan con atractivas muestras, actividades y exposiciones inmersivas. ¡Échales un ojo y anímate a recorrerlas!

Museos con actividades y exposiciones inmersivas

Las vacaciones ya se encuentran a la vuelta de la esquina y, por ello, nuestra capital continúa preparando para la bandita un sinfín de actividades recreativas con las que podremos pasarla a gusto en solitario, en pareja o con toda la familia.

En efecto, actualmente existen importantes exposiciones que no debes perderte, como Surrealismo en Diálogo en el Palacio de Bellas Artes o Ugo Rondinone. vocabulary of solitude en el Tamayo. Sin embargo, en esta ocasión decidimos presentarte algunas otras opciones fuera de lo común, en las cuales hallarás experiencias inmersivas, talleres y otras actividades culturales.

Checa cuál es tu favorita y lánzate a disfrutarla en tu próximo día libre. Eso sí, no olvides llevar contigo tu cubrebocas y seguir los protocolos sanitarios indicados en cada recinto. Ahora sí… ¡a pasear!

El mundo según Mafalda

La niña que odia la sopa continúa de visita en nuestra capital con la expo El mundo según Mafalda. A lo largo de este recorrido, encontrarás entrañables viñetas creadas por el humorista Quino, además de representaciones a gran escala de sus historietas.

Cabe destacar que esta exposición no solo cuenta con objetos e imágenes en exposición, sino que además ofrece actividades recreativas, espacios interactivos y atractivos escenarios para tomarte una foto junto a este entrañable personaje.

Entre las cosas que se destacan del lugar está el espacio Mafalda TVO, donde podrás sentarte a ver la TV y disfrutar de algunos cortos de 1981 con caricaturas protagonizadas por Mafalda. ¡Tienes hasta el 3 de septiembre para realizar tu visita!

Dónde: Casa Abierta Monte, en Monte de Piedad 7, Centro Histórico

Cuándo: L-D, 11:00 a 21:00 h

Cuánto: Precios desde $120 hasta $220 (compra tus entradas aquí).

📺 En este video les mostramos un poco más de cómo fue el armado de “El mundo según Mafalda”, una exposición que recorrió muchas provincias argentinas y también llegó a varios países de Latinoamérica.

🛑 ¡No se lo pierdan! 🛑#quino #mafalda #elmundosegúnmafalda pic.twitter.com/l9lO0nypZD — Mafalda Oficial (@MafaldaDigital) June 21, 2022

Things We Do For Love

La galería Arte Abierto nos presenta proyecto inmersivo del artista visual Erick Meyenberg; se trata de Things We Do For Love, una videoinstalación con música y diseño sonoro, así como una escultura de gran formato que nos habla sobre la poética del arte y su efecto en la percepción de la realidad. Sin lugar a dudas, esta es una de las exposiciones inmersivas que tienes que visitar sí o sí.

En esta galería al sur de la ciudad podrás adentrarte en la nueva y brillante creación de este artista mexicano, quien tomó su inspiración de obras como El portero de Reinaldo Arenas. ¡Lánzate a conocer este asombroso espacio de luz y sonido!

Dónde: Piso 2 Artz Pedregal

Cuándo: Mar-Dom, 12:00 a 19:00 h

Cuánto: $35 entrada general

Tal vez te interese: ¿Quieres pasear y no hay lana? Te traemos un listado de 11 museos gratis en la CDMX

Videojuegos: Los dos lados de la pantalla

¡Todavía estás a tiempo! Si lo tuyo es el mundo de los videojuegos, no puedes quedarte sin visitar esta propuesta creativa que está en sus últimas semanas de visita. A lo largo del espacio, explorarás los límites entre el mundo físico y el virtual, así como las implicaciones artísticas, tecnológicas y sociales en torno a su creación.

Además de adentrarnos en la enorme complejidad que representa el desarrollo de un videojuego, esta expo nos brinda la posibilidad de participar en diversas instalaciones interactivas como Line Wobbler (un juego compuesto solo por una tira de LED y un joystick) o Perfect Woman (el cual conjunta Kinect con el cuerpo humano).

Toma en cuenta que la expo cerrará sus puertas el 31 de julio, así que no lo pienses más y lánzate a recorrerla este fin de semana. ¡Prueba también su exposición virtual en este enlace!

Dónde: Centro Cultural de España en México, Pasaje cultural Guatemala 18 – Donceles 97, Centro.

Cuándo: Mar-Sáb, 12:00 a 21:00 h; Dom, 10:00 a 16:00 h

👾¿Todavía no has visitado la exposición Videojuegos: los dos lados de la pantalla? En ella #EurídiceCabañes plantea un recorrido por el impacto de los videojuegos en las últimas décadas dentro y fuera de la pantalla.¡Acércate antes de 31 de julio! https://t.co/6Z0L1wpEO8 #Gratis pic.twitter.com/eQBwY1IIcD — Centro Cultural de España México (@ccemx) July 16, 2022

Talleres en el Franz Mayer

Existen muchas razones para lanzarnos a recorrer el Museo Franz Mayer durante el mes de julio; en efecto, al interior de este recinto ya se encuentra disponible la exposición del World Press Photo 2022, el cual reúne lo mejor del fotoperiodismo a nivel internacional. Asimismo, continúan vigentes las muestras La fotografía a través de la mirada de Franz Mayer y Pintura y grabado. Del medievo al modernismo.

No obstante, este recinto chilango también presenta una importante oferta de actividades para que nuestra visita al museo resulte todavía más disfrutable. Durante los siguientes fines de semana, podrás apuntarte a un Taller de Cianotipias (para crear imágenes con luz solar), a un Taller maker (para diseñar tu propio carrito al estilo Maker) o a un Taller de Álbum tipo biombo (en el que construirás un espacio idóneo para tus fotografías).

Toma en cuenta que estos cursos tienen un costo adicional al de la entrada del museo (desde $80 hasta los $400), por lo cual te sugerimos revisar con anticipación sus requisitos en el siguiente enlace.

Dónde: Hidalgo 45, Centro Histórico, Guerrero.

Cuándo: Mar-Vie, 10:00 a 17:00 h; Sáb-Dom, 11:00 a 18:00 h (horarios de las actividades aquí)

Cuánto: $75 entrada al museo

Diviértete mientras construyes un carrito con circuito eléctrico en el taller #maker de @HacedoresCom en el Franz.



Sábado 30 de julio, 12 h

Cuota de recuperación: $400

10 años en adelante

Inscríbete 👉🏾https://t.co/cSyikqi5VA pic.twitter.com/HcCsD6lTjl — Museo Franz Mayer (@museofranzmayer) July 20, 2022

Bill Viola. Tiempo suspendido

El legendario artista estadounidense Bill Viola presenta su primera exposición individual en nuestra capital con Tiempo suspendido. Esta muestra reúne 8 piezas de videoarte en gran formato que crean una experiencia inmersiva para sus visitantes; además de generar imágenes hipnotizantes, esta propuesta nos muestra la armonía entre el arte contemporáneo y la arquitectura colonial.

Una excelente noticia es que esta exposición es 100% gratuita y que se encuentra disponible desde el 28 de abril y hasta el 28 de agosto. ¡No te pierdas esta oportunidad se presenciar una de las exposiciones inmersivas que va a poner a volar tus sentidos!

Dónde: Ex Teresa Arte Actual, en Lic. Verdad 8, Centro Histórico.

Cuándo: Mar-Dom, 10:00 a 17:00 h

Cuánto: Entrada libre

Checa también: ¿Qué plan el fin? Actividades en CDMX con las tres b’s para que salgas sin gastar mucho (o nada)

Nuevas galerías en el MUFO

¡Se nos va, se nos va! El Museo del Futuro está en sus últimas semanas de exhibición y no puedes quedarte sin conocer las novedades que este lugar ha preparado para ti. Con asombrosas experiencias sensoriales creadas por artistas de talla internacional, este museo se ha convertido en una parada obligatoria para quienes viven en esta ciudad o quienes están de visita.

Además de salas conocidas como Data as a Paint, algorithm as a Bruch, The Day We Left Field o Percepcions, el MUFO ha lanzado un espacio especial para los NFT’s, obras de arte digital únicas en el mundo. Además, también cuenta con la MUFO Gallery y Concept Store. Si se trata de exposiciones inmersivas, definitivamente el MUFO se lleva las palmas.

Recuerda que solo tienes hasta el 8 de agosto para disfrutar de esta imperdible experiencia inmersiva. ¡Compra tus boletos aquí!

Dónde: Antiguo Hotel Reforma, en París 32, Tabacalera.

Cuándo: L-D, 11:00 a 20:00 h

Cuánto: Precios desde $150 hasta $450 (busca tus entradas en este enlace).

The Zone Chérnobyl

Tras cinco años de visitas a la zona de exclusión Chernóbil, Ucrania, el artista Raúl Ortega presenta su potente exposición en la galería Proyectos Monclova. Aquí encontrarás una serie de fotografías sobre los espacios que quedaron abandonados después del accidente nuclear, la cual invita a reflexionar sobre el abuso de las energías y la memoria colectiva.

En conjunto con la muestra, The Zone Chernobyl cuenta también con la exhibición de una película, realizada a cargo del mismo artista, en la que se aborda cómo una tecnología prometedora terminó en convertirse en el fin de toda una ciudad.

La exposición seguirá disponible hasta el 13 de agosto, así que no postergues tu visita y acude a conocerla en tu próximo día libre.

Dónde: Lamartine 415, Polanco.

Cuándo: Mar-Vie, 10:00 a 18:00 h; Sáb, 11:00 a 16:00 h

Cuánto: Entrada libre

Ahora sí, ¡no hay pretexto para quedarse sin plan este fin, pues hay varias exposiciones inmersivas que puedes visitar! Si quieres disfrutar del verano en la capital, te recomendamos echarle un ojo a: MAPA: ¡Arma tu ruta por todos los museos y galerías de la Cuauhtémoc! 🗺️.