El Cine Tonalá cumple 10 años y esto es todo lo que habrá a lo largo del mes para festejar su primera década. ¡Checa nomás!

10 años del Cine Tonalá se dicen fácil, pero ya están aquí y hay que celebrarlos en grande. Este espacio que además de películas ofrece otras áreas de entretenimiento preparó un programa especial para tan especial ocasión, y aquí te lo contamos para que te lances.

Sobre el Cine Tonalá a 10 años de su apertura

En 2012, Marcela Lugo, Arturo Dib y Juan Pablo Bastarrachea decidieron abrir un espacio muy especial en la colonia Roma Sur. Y era necesario que tuviera un nombre a la altura, por lo que eligieron Tonalá que en náhuatl significa “el lugar por donde el sol sale”. Muy poético e inspirador, como las cintas que presentan, como el ambiente que se genera en los demás rincones de este foro multicultural con restaurante, bar y terraza.

¿Cómo se festejará su primera década de vida?

Ahora que el Cine Tonalá cumple sus primeros 10 años de vida, hay que festejar. Y es que no todos los días se llega airoso a la primera década habiendo pasado un terrible sismo y la pandemia actual, entre otras cosas que suceden en la CDMX. Checa cuáles serán las actividades especiales para conmemorar tal ocasión:

Miércoles 5 de octubre, 9:00 p.m.: dos performances fílmicos de Troco y Desaparecer , con intervención e improvisación sonora de Hernán Hayet y Misha Marks respectivamente. Al final habrá un cóctel en su terraza.

y , con intervención e improvisación sonora de y respectivamente. Al final habrá un cóctel en su terraza. Sábado 8 de octubre, 6:00 p.m.: se proyectará la cinta Crystal fairy and te magical cactus! Al término hablarán el director Sebastián Silva y el crítico de cine Jesús Iglesias .

Al término hablarán el director y el crítico de cine . Sábado 22 de octubre, 500 p.m.: proyección de la película Mariana, Mariana de Alberto Isaac , adaptación de la novela clásica Las batallas en el desierto , de José Emilio Pacheco . ¡Será de entrada libre!

de , adaptación de la novela clásica , de . ¡Será de entrada libre! Domingo 30 de octubre, 8:00 p.m.: función del filme clásico de horror mexicano Veneno para las hadas, dirigido por Carlos Enrique Taboada. Será una copia restaurada en 4k.

10 años de Cine Tonalá

10 años del Cine Tonalá con un ciclo especial de Bruce LaBruce

Además habrá un ciclo dedicado a Bruce LaBruce, director canadiense de cintas independientes y pornográficas. Además, el cineasta y co-fundador del movimiento Queercore en los 80 en Toronto, estará presente en el festejo.

¿Qué cintas se proyectarán? Toma nota para que hagas espacio en tu agenda:

Super 8 ½ : 1 a las 7:00p.m., y 5 a las 3:00 p.m.

: 1 a las 7:00p.m., y 5 a las 3:00 p.m. No skin off my ass : 1 a las 9:00 p.m., y 3 a las 4:00 p.m.

: 1 a las 9:00 p.m., y 3 a las 4:00 p.m. Hustler White : 2 a las 7:00 p.m., y 6 a las 5:00 p.m.

: 2 a las 7:00 p.m., y 6 a las 5:00 p.m. Saint narcisse : 4 a las 7:00 p.m., y 6 a las 8:30 p.m.

: 4 a las 7:00 p.m., y 6 a las 8:30 p.m. Otto; or, Up with dead : 2 a las 9:00 p.m., y 6 a las 6:30 p.m.

: 2 a las 9:00 p.m., y 6 a las 6:30 p.m. The affairs of Lidia: 4 a las 9:00 p.m., y 6 a las 3:00 p.m.

Pero eso no será todo, pues el 2 de noviembre se aventará un DJ set, y el 5 la masterclass “Un pornógrafo reacio” sobre su trayectoria de tres décadas. De esta última se va a donar un porcentaje a Manos Amigues, centro cultural queer y comedor comunitario.

Unas buenas carcajadas en este aniversario

Y para llenar de buen humor cada rincón del Cine Tonalá en su celebración de 10 años, habrá varias presentaciones de stand up comedy. Si ya has ido en ocasiones anteriores, sabrás que son parte de su programación.

Pues ahora habrá estas funciones a las 9:30 p.m. de cada día: Marcela Lecuona (1 de noviembre), Pamonstruo y Pachís (7 de noviembre), Emiliano Gama (8 de noviembre), Raúl G. Meneses (14 de noviembre). Además de Coral Echeverría, Ana Tamez y Miriam Fraile “Malas de los nervios” (22 de noviembre), y cerrará Kike Vázquez (21 de noviembre).

Por si fuera poco, darán la Beca Tonalá – ESCINE a estudiantes de segundo año o más de la carrera de Licenciatura en Cinematografía en esta escuela. Atentxs a la convocatoria próximamente, pues es del 100% para el primer trimestre el 2023.

Sin duda, los festejos por los 10 años del Cine Tonalá se van a poner bastante buenos. Y ojo, que ya pronto se viene más información sobre promociones y programación de aniversario. Recuerda que este lugar se encuentra en Tonalá #261, colonia Roma Sur.